Piano di Sorrento guerra alla cacca dei cani, arrivano le multe ai padroni. A farcelo sapere il primo cittadino Vincenzo Iaccarino “Stammattina due nostre vigilesse hanno multato due cittadini con cane colti..in flagranza ( fragranza sarebbe piu’ appropriato..) di…reato..ci volevano due donne!!”. Un problema molto sentito a Piano, ma non solo, di cui ha parlato molto su queste pagine Costantino Russo. In altri paesi sono andati anche oltre, a Capri hanno fatto anche il dna delle cacche da cui risalire ai cani anagrafati e quindi ai proprietari. Plauso alla polizia municipale e all’amministrazione per aver fatto mantenere il rispetto alle norme di legge ma anche di senso civico e buona educazione