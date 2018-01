🔊 Ascolta questo articolo

San Vito Positano – Sorrento, in silenzio i giallorossi. Fra i retroscena il mister Attanasio , potrebbe sorprendere. Difficile ottenere qualche informazione dalla squadra della Costiera amalfitana in questo pre partita. E’ l’unica società a non avere una pagina facebook aggiornata, anzi ne ha due ma sono disattive. Questo a differenza sia di squadre accorsate come il Sorrento o nuove come il Costa d’ Amalfi che praticamente tutti i giorni informano i tifosi o i giornalisti tramite i canali social aiutando a divulgare le informazioni. Bocche cucite anche sui profili personali del presidente Raffaele Casola e dell’allenatore Marco Attanasio. Ma dal suo profilo si evidenzia una personalità da non sottovalutare, profonda e positiva sopratutto con i giovani, ottimi risultati con gli Juniores e con i pulcini, leadership nelle categorie di riferimento, insomma un ottimo allenatore , originario di Massa Lubrense, che sta facendo uscire anche dei positanesi, cosa a cui Positanonews ha sempre puntato, preferiamo che crescano dei giovani locali invece di importarne da fuori, come nostra filosofia. Ebbene Attanasio si rivela un ottimo allenatore e anche formatore, i suoi motti con cui accompagna ogni risultato mostra la presenza di uno spirito positivo e sportivo, da qui a fare il salto con i grandi manca poco. La squadra è cresciuta e potrebbe essere una sorpresa anche se la partita sarà durissima visto che il Sorrento ha bisogno di vincere per continuare il sogno della sua categoria, a parte i significati estrinsechi, come l’ex mister Guarracino che torna sul campo che ha calcato per tre anni. Altri retroscena dai tifosi è che non ci sarà la consueta festa fra le tifoserie gemellate, troppi lutti da piangere, anche se non si escludono gesti simbolici. Anche al De Sica di Montepertuso si osserverà un minuto di silenzio per la morte di Fabio Borgese.