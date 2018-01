Amalfi, fissati per lunedì 15 gennaio i funerali di Fabio Borgese

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi. Sono stati fissati per lunedì prossimo, 15 gennaio alle ore 15,30, i funerali di Fabio Borgese, il giovane di 32 anni deceduto lo scorso 9 gennaio per un malore. Una notizia che ha sconvolto tutta la Costiera Amalfitana e il mondo dello sport dilettantistico della provincia di Salerno e della Campania. Fabio, che ha lasciato moglie e figlioletta, era noto perché ottimo giocatore di calcio a cinque: dovunque era apprezzato per le sue doti di sportività e lealtà.

E’ arrivato poco fa, infatti, il nulla osta da parte della Procura di Salerno che aveva ordinato l’autopsia del corpo per accertare le cause precise della morte di Fabio. L’esame autoptico è stato effettuato questa mattina: in seguito sono stati inviati due avvisi di garanzia.