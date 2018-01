IL CARTELLONE DEL WEEK-END DI META’ GENNAIO

🔊 Ascolta questo articolo

Ancora musica,zeppole e strascichi delle feste passate prima di affrontare il torneo dei quattro santi della prossima settimana. Gran Gala per il provolone del monaco ad Agerola, ma anche all’Hotel Aminta monsignor Sposito. A grande richiesta replica della Cantata dei Pastori a Meta. Chiude domenica sera un imperdibile concerto di Arpa nella Congrega di Sant’Agnello. Non fartelo raccontare questo week-end vieni a viverlo in prima persona.

Mons. Luigi Sposito, un vescovo sorrentino in Vaticano

Domenica 14 gennaio alle 16,30, presso l’hotel Aminta a Sorrento, si terrà la presentazione dell’opuscolo “Mons. Luigi Sposito, un vescovo sorrentino a 25 anni dalla sua consacrazione episcopale”, edito per i tipi dell’elegante e storica tipografia Petagna di Sorrento.

Gli autori, don Francesco Saverio Casa e Gennaro Galano, ricorderanno la figura del prelato sorrentino insieme ai nipoti di mons. Sposito, Giancarlo e Francesco Acampora. Moderati da Valerio Terrecuso, don Saverio e Gennaro presenteranno i frutti delle loro ricerche biografiche, intrecciando i loro interventi a quelli dei nipoti, che presenteranno a chi interverrà un’immagine più intima e familiare del vescovo sorrentino.

L’opuscolo riccamente illustrato e dal pratico formato, si propone di ricordare questo religioso sorrentino tanto celebre quanto dimenticato. Eppure, partito da Sorrento come un semplice sacerdote, don Luigi era riuscito a diventare uno degli uomini più potenti e più in vista del Vaticano, senza mai dimenticarsi del suo luogo d’origine.