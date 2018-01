Sorrento Accuse e delirio su Facebook contro giudici e forze dell’ordine

Tweet on Twitter

Riceviamo e pubblichiamo Sorrento . Gravissime accuse pubbliche lanciate da un cittadino su Facebook sul gruppo Penisola Sorrentina sicura. Si tratta di Giuseppe Caputo un cittadino che stamattina si è lasciato andare ad un delirio di accuse incredibili affermando tra l’altro “…Tribunali pieni di merdacce a tutti i livelli. Poliziotti Ricottari che seguono filoni di stronzagine acute solo per giustificare il lavoro che svolgono…”. Seguono altre gravissime accuse rivolte a magistrati ed altri operatori di giustizia e forze dell’ordine. Il post è seguito da commenti di sostegno ma soprattutto di sdegno nei confronti delle gravissime accuse in esso contenute. È il segno di una deriva cui un utilizzo malsano dei social può dar luogo e che trasformano gli stessi da luogo di incontro virtuale a luogo in cui chiunque può offendere ed infamare liberamente chiunque.