Moglie di politico della Penisola Sorrentina, diffama una donna credendola falsamente l’amante del marito. Incredibile vicenda per la quale è vittima una donna della costa di Sorrento che viene molestata con lettere che la accusano di essere l’amante del marito. Una accusa falsa questa ma che , con le lettere che arrivano, minano la sua serenità e quella del matrimonio. “Non ne posso più – rivela la donna a Positanonews -, non so come fermare le calunnie da parte di questa donna, che mi arrivano senza fondamento e mettono a rischio il mio matrimonio”