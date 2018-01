Positano, stasera grande festa a Montepertuso: “Appicciamm’ a’ Befana”

🔊 Ascolta questo articolo

Positano. Questa sera grande festa a Montepertuso a chiusura degli eventi natalizi. Si comincierà alle 17,30 con la Messa celebrata da S.E. Don Michele Fusco, a cui seguirà il rito goliardico “Appicciamm ‘a Befana“che come da usanza chiude le festività natalizie. Un Mix di allegoria e folklore che in modo goliardico mette in scena il detto: Epifania, tutte le feste porta via. Ad allietare la serata il Gruppo di Professionisti della Tammorra: La Paranza Dell’Agro, grandi protagonisti della musica popolare.