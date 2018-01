Minori, relax prima del concerto ad Eboli per Biagio Antonacci: tappa anche alla Otium Spa

🔊 Ascolta questo articolo

Momento relax per il cantautore Biagio Antonacci, in visita in Costiera Amalfitana. Il cantante, infatti, prima della tappa di Eboli del suo tour “Dediche e Manie”, ha deciso di passare per Minori. E non solo. Antonacci ha anche usufruito di un trattamento benessere della Otium Spa Costa d’Amalfi, un vero e proprio angolo di paradiso per quanto riguarda la cura del proprio corpo, dopo aver soggiornato presso il Villa Romana Hotel. Agli amici della Otium ha anche lasciato una dedica personale.

Lo stesso cantante ha pubblicato sui social la foto che vedete commentando: “Una meravigliosa notte in Costiera Amalfitana… tutto sembra essere eternamente al suo naturale posto… da sempre e per sempre. Mentre Eboli prepara il canto”.