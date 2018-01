Concerto d’arpa di Micol Picchioni in Congrega a Sant’Agnello

Tweet on Twitter

Share on Facebook

🔊 Ascolta questo articolo

Domenica 14 gennaio alle ore 20.00 presso la chiesa dell’Arciconfraternita del SS. Sacramento e della Natività di Maria a Sant’Agnello , concerto della maestra di Arpa Micol Picchioni. Reduce dai tanti passaggi in RAI, approda a S.Agnello su invito del Priore Michele Guastafierro, per un concerto più unico che eccezionale di sola Arpa dal classico al moderno.

Micol Picchioni Arpista, Soprano, Insegnante, Corista, Arrangiatore, Compositore, Trombonista

MICOL PICCHIONI :Inizia lo studio dell’arpa sotto presso il Conservatorio N. Paganini di Genova.

Si diploma col massimo dei voti nel 2004, presso il Conservatorio F.Morlacchi di Perugia.

Segue masterclass di perfezionamento e lezioni di Catherine Michel (prima arpa dell’Opera di Parigi), Paloma Tironi, Susanna Bertuccioli e Patrizia Bini (prima e seconda arpa del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino).

Nel 2004 ha vinto l’audizione come prima arpa per il Corso di Formazione per Professori d’Orchestra presso il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino.

Ha realizzato registrazioni e concerti per importanti Festival italiani e internazionali, lavorando con direttori quali: J. Tate, R. Muti, K. Penderecki, T.Battista, G. Ferro, C. Franklin, Timoty Brok, N. Paszkowski, Y. Dinur, Manuel De Sica, ecc…

Ha collaborato attivamente con l’Orchestra Luigi Cherubini, Orchestra Giovanile Italiana, Orchestra Galilei di Fiesole, Orchestra Sinfonica del Teatro Lirico di Spoleto, Orchestra Sinfonica e da Camera di Tirana, Orchestra Sinfonica dell’Umbria, Orchestra da Camera di Latina, Orchestra del Conservatorio G.B.Pergolesi di Fermo, Orchestra Sinfonica del Trasimeno nel ruolo di Solista, Orchestra da Camera dell’Università degli Studi di Perugia,ecc..

Ha suonato, come ospite italiana, col compositore di musiche da film Joe Hisaishi nel tour 2008 che ha toccato i teatri delle piu importanti città del Giappone: Tokyo, Nagano, Niigata,Kanagawa,Nagoya,Osaka,Nara, Hyogo,Hiroshima,Fukuoka.

All’attività orchestrale affianca quella solistica e cameristica suonando per vari festivals e associazioni musicali quali: Emilia Romagna Festival O9, Festival dei due Mondi di Spoleto, Festival Internazionale della Pace di Assisi, associazione A.GI.MUS. di Perugia, Associazione Right Profit David e Maria Russell, Chioggia Festival, ecc…

Ha suonato col cantante Ron in “L’uomo delle stelle” (Sanremo 2006) partecipando a trasmissioni tv (domenica in, ecc).

La sua interpretazione del brano “Toccata”di D.Paradisi è stata utilizzata per pubblicità della Rai Tv.

Ha suonato col cantante Mario Biondi nel tour 2009 lavorando col M° Peppe Vessicchio.

Attualmente suona come prima arpa nell’orchestra Novaamadeus effettuando registrazioni col M°Renato Serio e partecipando a trasmissioni tv (“Mettiamoci all’Opera”su raiuno); inoltre con l’Orchestra Camerata del Titano,Orchestra Città Aperta, Roma XII, Orchestra Regionale della Toscana, Orchestra Nuova Classica, Orchestra dell’Europa Unita, Orchestra Europa Musica,ecc..

Ha affiancato allo studio dell’arpa, quello del pianoforte,del canto con M.Sburlati presso il Conservatorio F.Morlacchi di Perugia e delle percussioni.

Svolge attività concertistiche e musica di intrattenimento di ogni genere, da solista e in qualsiasi tipo di formazione.

Ha debuttato come cantante di musica contemporanea al Right Profit Festival 2011 nel Teatro degli Avvalloranti di Città della Pieve, nello spettacolo “gli Dei della terra” come protagonista principale insieme agli attori Luca Zingaretti e Peppino Mazzotta sotto la direzione del M° Tonino Battista.

La sua particolarità è cantare accompagnandosi con l’arpa con un repertorio che spazia da inediti di Micol a cover italiane e straniere, questo l’ha portata ad esibirsi nei piu famosi locali romani: Bar del fico, Contestaccio, Alpheus, Fonclea, Vicious club, L’asino che vola, e per vari festival.

…Le sue musiche sono un mix di originalità,sottolineate dalla voce cristallina accompagnata da uno strumento affascinante e pieno di magia come l’arpa.