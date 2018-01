🔊 Ascolta questo articolo

Massa Lubrense , 20 mila euro al Parco Marino di Punta Campanella. Appalto per la barca all’Alilauro? Ci informano che il Parco Marino abbia ricevuto dalla cittadina che maggiormente lo rappresenta fra la Costa d’ Amalfi e Sorrento 20.000 euro ed è così, in rete la delibera, che è giustificata dalle attività svolte. Noi non ci vediamo niente di male, invece sulla seconda notizia di un appalto dato alla barca del Parco all’Alilauro ci sono molti che hanno delle perplessità. In ogni caso questa è solo una notizia di corridoio perchè sul sito del Parco non abbiamo trovato nulla, ma in ogni caso bisogna tenere alta l’attenzione Parco Marino Punta Campanella