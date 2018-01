SORRENTO .LIEVE …ED ALTRI RACCONTI, BUON COMPLEANNO DOMENICO BENCIVENGA E LUNGA VITA ALLA LIBRERIA INDIPENDENTE

🔊 Ascolta questo articolo

LIEVE …ED ALTRI RACCONTI Riceviamo e pubblichiamo condividendo come Positanonews gli auguri . Il 29 dicembre come si e’ calato bene il mio amico Domenico Bencivenga nel ruolo di attore. La chiesa di Lourdes ha un locale enorme dove nel corso dell’anno ci sono feste ed e’anche luogo per esprimere il proprio essere. E cio’ e’ stato fatto alla quasi fine anno .Domenico Bencivenga e i suoi collaboratori attori hanno dato vita a “ Lieve ed altri racconti “. LIEVE è uno spettacolo costruito di tanti frammenti che messi insieme costituiscono qualcosa di armonico e molto ritmico. LIEVE e’ il racconto dei vinti. Nelle quattro storie si narrano le vicende di ” perdenti” di ultimi, di persone e gruppi che vivono alle periferie della vita. Ma non per questo non vivono bene. Ognuno, da solo o insieme agli altri porta avanti la propria realtà il più dignitosamente e il più felicemente possibile. Non svelo altro perche’ se si replica di nuovo tolgo la sorpresa. I canti stupendi e accompagnati da strumenti musicali caratteristici hanno impreziosito il tutto gia ’ eccellente . Un grande applauso da parte mia va a Teresa Coccurullo: recitazione, musica e coreografie Tonia D’Onofrio :recitazione e coreografie Maria Fausto: canto e coreografie Aniello Esposito :Musica, recitazione Peppe Amura : recitazione e canto e Giada per aver cantato e ballato e a Federico . Un ringraziamento affettuoso a Don Antonino Minieri , “padrone di casa”. Auguro a Domenico per gli amici Mimmo di mettere in scena questo suo lavoro di nuovo ed altre storie, commedie per trascorrere un’ora e mezza di piacere e colgo l’occasione per dirti AMICO MIO ARTISTICO ANNO PIENO DI SODDISFAZIONI!!! E LUNGA VITA ALLA LIBRERIA INDIPENDENTE A SORRENTO E FELICE COMPLEANNO PER IL 12 !!! ROSANNA PORZIO