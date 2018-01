Tweet on Twitter

IL PASSAGGIO GENERAZIONALE D’AZIENDA:

A SORRENTO CONFRONTO

TRA FEDERALBERGHI ED ESPERTI DI FINANZA

Pianificare la successione aziendale è necessario per assicurare continuità competitiva e leadership di mercato: a lanciare questo suggerimento è stato Alessandro Gallo, consulente strategico esperto in pianificazione patrimoniale, insieme a Laura Lazzarini, responsabile per il Corporate finance advisory clients PCC, nel corso del convegno sul trasferimento dei patrimoni di famiglia organizzato da Deutsche Bank e Federalberghi Penisola Sorrentina nella sede dell’associazione.

«In Italia – ha spiegato il consulente legale e fiscale – solo il 6% delle successioni è di tipo testamentario. Il restante 94, invece, è rimesso alla disciplina contenuta nel Codice civile che, pur determinando la misura dei beni da assegnare, non stabilisce quali di quegli stessi beni debbano essere trasferiti agli eredi». Ne deriva che il nostro Paese è tra i più litigiosi in materia di successioni.

In questo contesto il rischio per le imprese, a cominciare da quelle turistiche, è lo smembramento con conseguente perdita di competitività e di leadership sul mercato, senza dimenticare i maggiori costi legati ad eventuali contenziosi. Di qui l’esigenza di pianificare il passaggio delle aziende turistiche da una generazione all’altra: una necessità ancora più stringente per le imprese sorrentine attive nel settore, la maggior parte delle quali vanta una consolidata tradizione e una radicata gestione di tipo familiare.

«Una riflessione su questo tema era necessaria per le famiglie sorrentine di albergatori che, nel corso degli anni e con un duro lavoro, hanno condotto il settore dell’ospitalità a livelli di eccellenza – ha sottolineato Costanzo Iaccarino, presidente di Federalberghi Penisola Sorrentina – Sono certo che i suggerimenti forniti dagli esperti della Deutsche Bank contribuiranno, in futuro, a valorizzare ulteriormente le capacità imprenditoriali e le aziende dei nostri associati».