Sorrento su taglio alberi interviene Stinga

Riceviamo e pubblichiamo – Caro Direttore ho letto stamani sul blog * l’articolo che l’Assessore Massimo Coppola per il taglio degli alberi avvenuto sul Corso Italia all’altezza dell’Hotel Gardenia si è giustificato nei confronti dei cittadini dicendo, “di aver disposto solo il rifacimento marciapiedi ma non ha dato nessuna indicazione sul taglio degli alberi”, citando a sproposito una delibera di giunta comunale del febbraio 2011 (sette anni fa) dove su mia proposta fu deliberato, per motivi di sicurezza, la sostituzione dell’essenze arboree presenti sul posto.

In realtà con questa dichiarazione l’assessore Coppola fa una brutta figura nei confronti dei cittadini abusando della loro intelligenza, nonché un clamoroso autogol in quanto dovrebbe spiegare:

Come mai l’Amministrazione Comunale viaggia con sette anni di ritardo sui provvedimenti deliberati;

Perché usa in modo strumentale un atto di giunta così vecchio invece di dire apertamente da chi ha ricevuto sollecitazioni affinché gli alberi venissero tagliati.

A titolo di cronaca, la delibera nel 2011 ebbe comunque riscontro in quanto anzichè essere tagliati gli alberi furono potati e modellati senza creare malcontento.

Caro Direttore, spero di avere ospitalità e diritto di replica

Un caro saluto

Giuseppe Stinga