Social Dinner (100% Gluten Free)

VJLAB, un’associazione culturale che si occupa di creare e promuovere eventi in Campania, abbiamo in cantiere un evento previsto per il giorno 20/01/2018 presso il Casale Alpega, via Sarno Palma 221, Sarno (SA)

Avete preso impegni per il 20 gennaio sera?

Alpega, in collaborazione con VJ Lab, vi propone una cena del tutto alternativa, costruita secondo la nostra filosofia di vita, presso il nostro Agrinanometro, dove tutta la frutta e gli ortaggi sono a nanometro zero, ossia vengono prodotti nei nostri orti e cucinati direttamente per voi.

Perché “Social Dinner”?

Perché si cenerà tutti insieme ad un unico tavolo, creando così un momento per condividere non solo un posto a sedere, ma anche idee, conoscere nuove persone, insomma: socializzare!

Il nostro menù fa bene a voi, perché totalmente gluten free e i prodotti sono a nanometro zero, ma fa bene anche all’ambiente, perché verrà utilizzato unicamente stovigliato compostabile.

MENU’

ANTIPASTI

– Cecionatina cremosa aromatizzata al timo;

– Zucca rossa arrostita e marinata con olio EVO, prezzemolo tritato, aglio fresco e aceto di vino;

– Cicoria selvatica con fagioli “Corna dei Signori”;

– Mescete Sarnesi con cime di rapa “Friarielli” piccantissime;

PRIMI

– Riso Venere con radicchio e mandorle tostate;

– Pasta con pomodori secchi S.Marzano e scarola liscia saltata;

oppure

– Pasta con sugo semplice di pomodoro S.Marzano;

SECONDI

– Involtino di verza dal cuore morbido, con cavolfiore, patate e pane di riso e mais;

– Stoccafisso alla contadina con pomodoro S.Marzano a “pacchetella” ed olive infornate;

– Terrina Bandiera con sugo di pomodoro S. Marzano e scamorza di Latte Nobile affumicata su paglia;

CONTORNI

– Bollicine gustose all’ortolana;

– Cavolo Torzella con pinoli e uvetta;

– Freschissima colorata;

FRUTTA

– Cubettata di frutta di stagione con zucchero di canna;

DESSERT

– Sorpresa dolce del Casale;

oppure

– Dolce Vegan del Casale;

MENU’ BAMBINI

– Pasta con sugo di pomodoro S.Marzano semplice;

– Polpettine gustose bianche e rosse;

– Patate al forno profumate con rosmarino selvatico;

– Cubettata di frutta;

– Sorpresa dolce del Casale

Solo 30 posti disponibili, 40€ adulti e 18€ bambini; è richiesto un acconto di 10 €.

Per prenotazioni e info contattare su Whatsapp 3481434679 (Jacopo) o 3663835365 (Valentina)

Il Casale Alpega è ubicata a Sarno, noto paese la cui economia si basa prevalentemente sullo sviluppo agricolo e sull’industria conserviera, con speciale attenzione rivolta al pomodoro.

L’azienda agricola Alpega non sceglie di collocarsi nell’ambito dell’industria conserviera, ma decide di basarsi sullo sviluppo agricolo di origine naturale e certificata bio; è più una casa che un’azienda: una casa, o meglio, un casale nel quale prendono vita varie attività, portate avanti con una professionalità atipica, perché estremamente umana. L’azienda, infatti, è gestita dalla famiglia Pepe, la quale profonde impegno nella progressione delle attività non meramente legate all’agricoltura. Già quest’ultima, infatti, si caratterizza come incentrata sulla produzione orticola totalmente biologica. L’etica che sta alla base di questo tipo di produzione ha coinvolto la famiglia che gestisce il casale nell’adottare una dimensione altra all’interno della fattoria: di qui l’idea di mettere a disposizione il casale per progetti culturali, cene-spettacolo, aperi-teatro, seminari, congressi, convegni, didattica delle scuole.

La struttura è dotata di sei camere, per ospitare chi desidera partecipare attivamente ai progetti di più giorni, o semplicemente godere delle meraviglie della natura dentro e intorno alla fattoria.

E allora perché perdersi un appuntamento del genere?

Partecipate al primo di una serie di appuntamenti improntati sul mangiar sano, ma sempre divertendosi!

Ringrazio anticipatamente per la disponibilità

cordialmente

Rita Annarumma