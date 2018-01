Minori, giovedì 18 gennaio convegno “Campania in Fiamme: Criticità e Proposte”

🔊 Ascolta questo articolo

Continua il convegno “Campania in Fiamme: criticità e proposte“. Dopo le due uscite a Salerno e Cava de’ Tirreni la settimana prossima sarà la volta di Minori. Il comune della Costiera Amalfitana, infatti, ospiterà l’incontro il prossimo 18 gennaio alle ore 17,00, presso l’aula consiliare del Comune. Verranno approfondite le vicende legate ai roghi che la scorsa estate hanno colpito anche la Divina Costiera. Un modo per rispondere concretamente alle richieste legittime da parte dei residenti di capire e chiedere soluzioni. L’evento è organizzato grazie all’impegno del sito di informazione Seven Salerno, nella persona del direttore responsabile Maria Rosaria Voccia. La stessa Voccia si è così espressa: “I residenti dell’intera Regione Campania sono coinvolti, e sono disperati, chiedono a gran voce e da ogni dove spiegazioni a quanto hanno visto accadere ormai quasi quotidianamente, e che si trovi una rapida e fattiva soluzione. I roghi hanno già distrutto gran parte del patrimonio boschivo e della macchia mediterranea, nonché specie animali, compromettendo anche la tenuta della fascia costiera, per cui si rende necessario sollecitare l’opinione pubblica regionale e nazionale analizzando le cause e valutando proposte per arginare tale disastroso fenomeno”.

INTERVENGONO

Emiliano Amato: Presidente Ass.ne Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi

Donato Bella: Comitato Basta Incendi

Michele Buonomo: Presidente Legambiente Campania

Gioacchino Di Martino: Centro Storia e Cultura Amalfitana

Gaetano Sammartino: Presidente SIGEA

Salvatore Senatore: Spazio Pueblo-Cava de’Tirreni

Danilo Sorrentino: Associazione Nazionale Forestale

PARTNER: Associazione Giornalisti Cava-Costa d’Amalfi, Associazione Nazionale Forestali, Legambiente Campania, SIGEA , Comitato Basta Incendi, Centro Cultura e Storia Amalfitana, Spazio Pueblo Cava

Leggi: https://www.cilentonotizie.it/dettaglio/35655/convegno-campania-in-fiamme-criticita–e-proposte-a-minori/#ixzz53zY73r8R