Al Parco Verde assalto alla troupe di «Striscia». Mazze e minacce di morte per Brumotti e i colleghi: dieci fermati

Il Parco Verde. Quello della camorra. Quello dove violentano e uccidono i bambini. Quello nel quale il novanta per cento dei residenti tira a «campare» nell’indotto del welfare criminale della droga. Qui, in questo orrendo luogo, lo Stato, nonostante gli sforzi di un manipolo di eroi in divisa, arriva alla stregua di un’onda che si spegne nella risacca di questi orrendi palazzoni. Ieri pomeriggio una troupe televisiva di «Striscia la Notizia» di Canale 5, quella di Vittorio Brumotti, ha subito una violenta aggressione da parte di un commando composto da una decina di persone con il volto coperto da passamontagna, con a seguito un bambino di una decina d’anni. Nessun ferito tra i componenti della troupe che appena si sono visti circondare si sono asserragliati all’interno dell’Audi A6 blindata. Il commando ha tentato di forzare le serrature della vettura tedesca. Poi, visti vani questi tentativi, gli aggressori hanno impugnato bastoni, mazze ferrate e persino una sedia, per spaccare qualche vetro e mettere le mani sugli intrusi. I finestrini della Audi, testati per resistere alle pallottole, hanno impedito che ciò accedesse, mentre dai balconi e dalle finestre del viale, diventato una sorta di tonnara per i componenti della troupe, si sono affacciate le solite donne a recitare il ruolo di maldestre e poco credibili «Erinni», con le loro minacce di morte indirizzate verso la troupe e a «ribadire» che quello era un posto loro. Il pronto intervento dei carabinieri della compagnia di Casoria, diretta dal capitano Francesco Filippo, quello dei militari della locale tenenza, ha interrotto di botto l’aggressione con i facinorosi che si sono allontanati in una manciata di secondi. E nonostante la presenza massiccia dei carabinieri le «Erinni» hanno continuato a minacciare di morte Vittorio Brumotti e i suoi collaboratori. I militari hanno fermato ed identificato una decina di persone, la cui posizione è ora al vaglio degli inquirenti. Benché scossa dalla brutta avventura la troupe ha comunque effettuato qualche ripresa, prima di lasciare il Parco Verde sotto nutrita scorta dei carabinieri. La troupe era piombata in questo difficile quartiere per girare, sulla prima linea della camorra, un documentario sull’intero «sistema» dello spaccio. Perché proprio il Parco Verde, dove è stata abusata e uccisa la piccola Fortuna Loffredo, dopo la faida dei carbonizzati – nove morti ammazzati e dati alle fiamme – e ben cinque omicidi, è passato sotto il rigido controllo degli «scissionisti», sfrattati da Scampia dopo l’ultima sanguinosa faida, la terza. Il focus del reportage era proprio quello di illustrate nei minimi dettagli l’ascesa del Parco Verde a prima piazza di spaccio (per volume di traffico e per tutto il campionario di veleni in vendita) dell’intero sud Italia. Tanto da oscurare persino Scampia nel corso degli ultimi due anni che hanno visto una decina di gravissimi episodi di rivolta dell’intero quartiere contro polizia e carabinieri per liberare gli spacciatori appena arrestati. Con addirittura due assedi al commissariato di Afragola. Figurarsi poi intimidire una troupe «armata» della sola telecamera. Per ulteriore beffa, il sistema ha mandato anche un bambino a tentare di picchiare i giornalisti che volevano ficcare il naso nel «loro territorio». (Marco Di Caterino – Il Mattino)