Basket, la minorese Liliana Miccio porta l’Andros Palermo alle Final Eight: domani super sfida col Bologna

Ancora una grande prestazione per Liliana Miccio, la stella dell’Andros Basket Palermo originaria di Minori. Nella sfida col Campobasso, valida per il campionato A2 girone Sud, infatti, Liliana si è messa un’altra volta notevolmente in mostra portando le sue compagne alla vittoria per 59 a 47 contro Campobasso. La stella ha consentito di mettere la freccia al match grazie a ben 8 punti di fila, di cui due splendide triple. Ora l’attende la super sfida di domani, sabato, alle ore 16,00 contro il Bologna in trasferta: la sfida mette in palio il terzo posto al termine del girone d’andata, con le emiliane ora sono avanti di due punti rispetto alla formazione siciliana. Attualmente il Bologna è in vantaggio negli scontri diretti per 5 a 3. Arbitri dell’incontro Paolo Sordi di Casalmorano (CR) e Matteo Colombo di Cantù.