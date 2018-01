Roma la mostra “Traiano. Costuire l’Impero, creare l’Europa” con reperto del Correale

🔊 Ascolta questo articolo

Le più importanti mostre di archeologia oggi in CORSO in Italia, I LONGOBARDI a Napoli e TRAIANO-COSTRUIRE L’IMPERO, CREARE L’EUROPA a Roma, si avvalgono del contributo del nostro Museo Correale di Terranova di Sorrento. E’ incredibile, e allo stesso tempo motivo di grande orgoglio, come un piccolo museo di provincia, seppur il più bello per dirla con Amedeo Maiuri, con tre sale e non moltissimi reperti archeologici, riesca a contribuire, a dire la sua, nelle grandi occasioni, nelle mostre importanti di archeologia in Italia e all’estero. Considerando che pur essendo sotto l’egida della Soprintendenza, è una Fondazione autonoma, nelle cui sale hanno passeggiato Raffaello Causa, negli anni ’50-’60 Giovanni Pugliese Carratelli con Donna Paola Zancani Montuoro, negli anni ’70, Fausto Zevi. Fu proprio Carratelli che volle alla mostra I GRECI IN OCCIDENTE a Venezia Palazzo Grassi nel 1994, le due statue di Demetra su cerva, successivamente a Brescia per la mostra in Santa Giulia : l’Italia e la costruzione dell’Europa di Carlo Magno, 1999 due grandi marmi con anatre sassanidi, e poi tante tante altre richieste.

Oggi la lastra con rilievo di armi con scudi ovali e una corazza, tra cui un elmo conico, faretra e spada nel fodero, da Sorrento, Museo Correale di Terranova (foto sopra), dopo essere stata egregiamente restaurata dalla Dott.ssa Alessandra Cacace, campeggia nelle sale dei Mercati di Traiano Museo dei Fori Imperiali ove è in corso la mostra TRAIANO-COSTRUIRE L’IMPERO, CREARE L’EUROPA, inaugurata il 29/11/2017 e resterà fino 16/09/2018.

Nel video seguente incontro intervista con il Direttore del Museo Correale Filippo Arch Merola all’inaugurazione della Mostra Longobardi presso il Museo Archeologico di Napoli.