Sorrento il libro sul marketing delle professioni

SORRENTO. Sabato 13 gennaio, alle ore 17:30, nella sala Tasso del Palazzo Municipale di Sorrento, Lucio Iaccarino e Marco Tregua presentano “Principi di Marketing delle Professioni”, Orthotes Editrice. Un libro che è uno strumento teorico e pratico, utile a supportare i professionisti che avvertono l’importanza del marketing e della comunicazione, per sviluppare strategie, fidelizzare e accrescere il bacino dei propri clienti, rafforzare la propria reputazione e battere la concorrenza.

All’incontro prenderanno parte – dopo i saluti del sindaco di Sorrento, Giuseppe Cuomo e dell’assessore alla Cultura, Maria Teresa De Angelis – Gennaro Torrese, presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Torre Annunziata,

Daniela Mancini, ordinario di Economia Aziendale all’Università Parthenope di Napoli ed Alessandro Sansoni, componente dell’esecutivo nazionale dell’Ordine dei Giornalisti. Modera il giornalista Luigi D’Alise.

“Principi di Marketing delle Professioni è un manuale espressamente costruito per supportare avvocati, notai, dottori commercialisti, consulenti del lavoro, consulenti finanziari e assicurativi, studi associati, medici, centri terapici, cliniche, architetti, ingegneri, professionisti che svolgono consulenza nel settore privato come agronomi, chimici, biologi ma anche giornalisti, uffici stampa e politici di professione – spiega una nota -. Consigli pratici da seguire nella routine quotidiana del professionista e del suo studio ed elementi strategici contenuti nei dieci principi di marketing delle professioni illustrati nel testo: identità, filosofia, look, fiducia, clienti, concorrenza, brand, media, experience, carisma”