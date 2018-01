La notte Nazionale del Liceo. Il programma del Liceo Marone di Meta. Positanonews seguirà in diretta l’evento

🔊 Ascolta questo articolo

Meta, Sorrento . La notte Nazionale del Liceo. Il programma del Liceo Marone. Positanonews seguirà in diretta l’evento. Positanonews seguirà in diretta l’evento sulla propria pagina Facebook , che conta quasi 60 mila fans, e sul canale you tube Positanonews TV . Venerdì 12 gennaio 2018, straordinariamente, dalle 18:00 fino a tarda sera, in 407 licei classici italiani, i giovani studenti si esibiranno, come di consueto, in svariate performance, caratterizzanti del loro indirizzo di studi. Si metteranno in atto letture pubbliche, recitazioni, concerti, brevi rappresentazioni teatrali, degustazioni a tema, proiezioni di corti e dibattiti, mostre fotografiche e artistiche, coreografie, allestimenti di varia natura.

La novità del liceo Marone è che questa “notte” sarà dedicata non solo all’indirizzo classico, bensì a quello linguistico e delle Scienze Umane.

Come potete notare dalle brochures, sarà davvero una “OpenNight”, ricca di interessanti attività alla quale è invitata a prendere parte la cittadinanza peninsulare e non solo.

Bambini, ragazzi, adulti, classicisti, “virgiliani e non”, sarete tutti i benvenuti a prendere parte a questa bellissima iniziativa!