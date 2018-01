ADRIANO IMPERATORE

🔊 Ascolta questo articolo

Accogliamo con piacere la notizia che il prof Κωνσταντίνος Τζιαμπάσης , nostro punto di riferimento non solo per l’archeologia in Grecia, che sarà prossimamente inaugurata ad Atene una seconda mostra dedicata ad Adriano. Il comunicato del Ministero della Cultura che egli traduce per noi, è riportato integralmente di seguito.

Ricordiamo che il 21 dicembre scorso abbiamo avuto a Sorrento la Dott.ssa Benedetta Adembri, direttrice di Villa Adriana,che ci ha erudito ampiamente sulla figura di Adriano, in una doppia conferenza, una presso il Liceo Grandi ove ci documenta Gaetano Maresca in ADRIANO AL LICEO GRANDI e al Bellevue Syrene, ove Salvatore Caccaviello Sorrento, Adriano l’Imperatore illuminato, al Bellevue Syrene.

Inoltre, citiamo con enorme piacere, che il direttore della missione archeologica americana della Columbia University, che da anni conduce scavi a Villa Adriana è il Prof Francesco De Angelis carottese doc.

Motivazioni queste che ci spingono a seguire con interesse internazionale tutto quanto si muove intorno alla figura dell’imperatore Adriano. Tra l’altro quella che si inaugurerà prossimamente nella appena restaurata Moschea del Foro romano di Atene, è la seconda mostra ad Atene, nella prima partecipa anche la Scuola Archeologica Italiana di Atene e sta nel Museo Archeologico Nazionale di Atene, ma aspettiamo anche una terza che sarà del Museo di Acropoli di Atene.

Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2018

Έκθεση με θέμα «ΑΔΡΙΑΝΩΙ ΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΙ»

17 Ιανουαρίου – 31 Ιουλίου 2018

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών διοργανώνει έκθεση με τίτλο «ΑΔΡΙΑΝΩΙ ΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΙ», αφιερωμένη στο ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό, στο προσφάτως αποκατεστημένο Φετιχιέ Τζαμί στη Ρωμαϊκή Αγορά.

La Sovritendenza Archeologica di Atene organizza una mostra con titolo «ΑΔΡΙΑΝΩΙ ΣΩΤΗΡΙ ΚΑΙ ΚΤΙΣΤΗΙ»- “da Adriano Salvatore e fondatore”, dedicate all’imperatore Adriano, nel nuovo spazio espositivo recentemente inaugurato la Moschea Fetih al Foro Romano di Atene, alle vicinanze della piazza di Monastiraki ad Atene.

Η έκθεση, μέσα από ένα πλούσιο εποπτικό υλικό, επιχειρεί μια ευσύνοπτη παρουσίαση για το οικοδομικό έργο του Αδριανού στην Αθήνα, για την λατρεία του αυτοκράτορα, καθώς και την ανταπόδοση της ίδιας της πόλης στις ευεργεσίες του.

La mostra, usando ricco materiale fotografico e multimediali, cerca di presentare le opera edilizie di Adriano nella città di Atene, per il culto dell’imperatore, ma anche per il riscatto che la stessa citta’ di Atene ha dato all’imperatore Adriano per le sue opere di beneficenza.

Ο Αδριανός, λάτρης του ελληνικού πολιτισμού, συνδέθηκε ιδιαίτερα με την Αθήνα, την οποία θεωρούσε και πρόβαλλε ως κοιτίδα του πνεύματος. O ίδιος επισκέφθηκε την Αθήνα τρεις φορές και διέμεινε σ’ αυτήν για μεγαλύτερο διάστημα από οποιαδήποτε άλλη πόλη πλην της Ρώμης, ενώ, πραγματοποιώντας το όραμα του Περικλή, την κατέστησε έδρα του Κοινού των ελληνικών πόλεων. Οι Αθηναίοι τίμησαν τον Αδριανό ως νέο Θησέα, σωτῆρα και κτίστην, τόσο για τις πολιτειακές του μεταρρυθμίσεις, την αναβίωση θεσμών ή τη δημιουργία νέων, όσο και για το μεγαλεπήβολο οικοδομικό του πρόγραμμα, με το οποίο ανανέωσε τον αστικό ιστό της Αθήνας.

L’imperatore Adriano, amante della cultura greca, e’stato collegato particolarmente con Atene, la quale considerava come culla della civilta’. Lo stesso Adriano aveva visitato Atene tre volte ed e’ rimasto ad Atene per più lungo tempo da qualsiasi altra citta’ a parte Roma, mentre, realizzando il sogno di Pericle, ha fatto Atene sede del Koinon delle citta’ greche. Gli Ateniesi hanno cercato di onorare Adriano come nuovo Teseo, Salvatore e Fondatore, tanto per le sue riforme statali, il suo rinnovo di enti (statali) o la creazione di nuovi enti (statali) quando per il suo programma edilizio, con il quale a rinnovato l’urbanistica di Atene.

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αθηνών, στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκονται τα σημαντικότερα από τα έργα-μνημεία με τα οποία ο ίδιος ευεργέτησε την πόλη της Παλλάδος, παρουσιάζει στο κοινό μια έκθεση, με λίγα επιλεγμένα εκθέματα και πλούσιο εποπτικό υλικό, αφιερωμένη όχι μόνο στον αυτοκράτορα, αλλά και στην ίδια την Αθήνα, παρουσιάζοντας το εύρος της επίδρασης του Αδριανού στην πνευματική και όχι μόνο ζωή της πόλης, που του χάρισε εσαεί τον χαρακτηρισμό ως φιλέλληνα (Graeculus).

La sovritendenza Archeologica di Atene, nel territorio della quale si trovano I piu importanti opera- monumenti di Atene con le quali lo stesso Adriano ha fatto la beneficienza della citta’ di Atena Polliade, presenta al pubblico una mostra, con ritrovamenti scelti e ricchissimo materiale fotografico e multimediali, dedicate non solo all’imperatore Adriano, ma anche alla citta’ di Atene, presentando la longevità di Adriano nella vita culturale e non solo della citta’ di Atene, (Adriano) era caratterizzato, giustamente come filleleno (Graeculeus).

Durata della mostra: 17 Gennaio 2018 – 31 Luglio 2018.