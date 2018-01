Capaccio Paestum. Degrado urbano e deiezioni canine, una task force contro i “cafoni”

🔊 Ascolta questo articolo

Una task force contro il degrado urbano. La polizia municipale intensificherà nei prossimi giorni i controlli su tutto il territorio urbano, finalizzati al rispetto del decoro urbano e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini. In particolare gli agenti, diretti dal comandante Antonio Rubini, effettueranno controlli mirati al rispetto delle regole di condotta che devono essere osservate dai proprietari di cani, per la custodia e la conduzione nei luoghi pubblici, nonché al debellamento del malcostume tenuto da alcuni proprietari che non si attengono alla normativa vigente sull’obbligo di raccolta delle deiezioni. Chiunque non rispetterà gli obblighi previsti dalle leggi in materia sarà punito con provvedimenti sanzionatori pecuniari. Per evitare tali situazioni il comando di polizia municipale ricorda a tutti i possessori di cani di essere sempre muniti di strumenti idonei alla raccolta delle deiezioni canine (paletta e sacchettino di raccolta) e di depositarle nelle buste destinate alla raccolta della frazione di rifiuti secco indifferenziato. Allo stesso modo si raccomanda di utilizzare il guinzaglio quando il cane viene condotto in aree urbane o nei luoghi aperti al pubblico, così come di portare sempre con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità altrui e degli altri animali. I caschi bianchi intensificheranno anche i controlli finalizzati alla sicurezza stradale dei cittadini, con posti di blocco mirati. Infine, l’amministrazione guidata dal sindaco Palumbo ha stabilito il ripristino del già esistente presidio di polizia municipale all’interno del mercato ortofrutticolo presieduto da Vittorio Merola. Il presidio sarà assicurato attraverso la presenza di un operatore di polizia locale e svolgerà funzione di controllo sulle attività svolte nel mercato ortofrutticolo. (La Città)