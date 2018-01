Abbandono di rifiuti in strada a Salerno, fioccano le multe dei vigili

🔊 Ascolta questo articolo

SALERNO. Sono venti le multe elevate in pochi giorni dalla polizia municipale per rifiuti conferiti in maniera errata. Il Nucleo Operativo prevenzione reati e decoro Urbano rafforza i controlli. Si va dal rifiuto abbandonato nei pressi della campana del vetro (un caso che si ripete continuamente in città), ad altre tipologie di inciviltà, come l’errato conferimento. Molto utili sono le telecamere installate proprio per scoprire i cafoni.

C’è stato dunque un aumento delle multe se si paragona il dato con quello dello scorso anno quando il numero dei verbali per conferimento errato di rifiuti da 100, 150, 200 e da 500 euro era stato di 136 in totale. Le multe a raffica di questi giorni, dal dopo capodanno in poi, sono state rese necessarie da continui episodi di inciviltà che alcuni utenti mettono in campo sperando di farla franca. Multe inflitte non solo per punire i trasgressori ma anche come deterrente per evitare gli alti costi della mancata raccolta differenziata e la bonifica delle aree insudiciate. In più, il conferimento errato rischia di vanificare quello corretto dei cittadini perché “sporca” i rifiuti, non li rende idonei alla differenziazione in discarica.

Salvatore De Napoli LA CITTA DI SALERNO