Costa d’Amalfi: la Rai alla scoperta dei tesori nostrani, in attesa del countdown sulla Capitale della Cultura 2020

🔊 Ascolta questo articolo

Le troupe della Rai rendono visita alla Costa d’Amalfi per un duplice appuntamento, alla scoperta dei tesori del nostro territorio. Le telecamere di Rai News 24, con la trasmissione “Mordi e fuggi” in cui sarà protagonista l’oro giallo della Costiera, ovvero sua maestà il limone, con tre giorni di riprese sui limoni e i limoneti contadini, approfondendo la sua declinazione in tutte le salse, dall’enogastronomia alla pasticceria: a Ravello ci sarà spazio per l’alta pasticceria di Sal De Riso, l’arte culinaria di Salvatore Calce, mentre si farà visita ai laboratori Cello per gustare il famoso limoncello. Il viaggio nel mondo del limone muoverà poi verso la vicina Amalfi, dove ad attendere ci sarà Salvatore Aceto e i contadini volanti, ove mostreranno la loro storica agricoltura eroica, volando tra i terrazzamenti che volgono al mare. Il limone è infatti un inestimabile patrimonio della Costiera Amalfitana, che da sempre caratterizza il paesaggio, che costituisce uno degli elementi fondanti della candidatura con Ravello a Capitale Italiana della Cultura 2020.

Proprio la Città della Musica entrerà nelle case degli italiani insieme con il suo fiore all’occhiello, Villa Rufolo, ove sabato faranno visita gli inviati di Uno Mattina, che accompagnati dal Direttore Secondo Amalfitano, ove si parlerà di musei e beni culturali. La cultura è il leitmotiv che sta accompagnando la Divina in queste concitate ore in cui si attendono i verdetti sulle candidature a Capitale della Cultura: il responsabile di progetto di Ravello Costa d’Amalfi 2020 ci fa sapere che entro la fine di questa settimana si conosceranno infatti le 10 finaliste, mentre le audizioni ci saranno l’1 o il 2 febbraio. L’Italia intera saprà quindi la designazione della sua capitale culturale del 2020 entro la metà di febbraio.