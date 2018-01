Capri. L’ex mercatino comunale diventerà un Centro Polifunzionale per la collettività, in particolare bimbi e giovani

🔊 Ascolta questo articolo

L’ex mercatino comunale di Capri diventerà un Centro Polifunzionale a servizio della collettività. È stata appena completata la fase relativa alla progettazione per il recupero dell’ex Mercatino Comunale e la riqualificazione della facciata dell’immobile e della piazza Martiri d’Ungheria e sono state avviate inoltre le procedure per l’affidamento dei lavori. Il termine di presentazione delle offerte è fissato al 5 marzo 2018 ed i partecipanti alla gara potranno prevedere anche, come offerta migliorativa, la riqualificazione del terminal bus. L’importo del progetto, redatto dallo studio Claudio Stabile & Partners, è di un 1.300.000 euro. La decisione della futura destinazione del palazzo che un tempo ospitava la vendita di prodotti in box-mercato, è stata presa dall’attuale amministrazione caprese guidata dal sindaco Gianni De Martino dopo che negli anni precedenti la consiliatura oggi in carica aveva prima deliberato di farne una sede “succursale” di alcuni uffici comunali e poi oggetto di un project financing complessivo mai completato. Poi con la delibera approvata dall’attuale giunta è stata revocata la decisione precedente ed evidenziato che a Capri è avvertita “l’esigenza, in particolare da parte di giovani e bambini, di spazi coperti fruibili a titolo gratuito e che tengano conto sia delle necessità relative alle varie occasioni di incontro che a quelle legate alla normale conduzione delle associazioni presenti sul territorio”, decretando che in quell’immobile avrebbe trovato spazio il nuovo “centro polifunzionale di Capri con scopi ricreativi e culturali”. (Mariano Della Corte – Il Mattino)