Minaccia e perseguita l’ex fidanzata: in carcere stalker di Nocera Inferiore

NOCERA INFERIORE – I poliziotti del commissariato di Nocera Inferiore hanno arrestato il 30enne S.G. per l’accusa di stalking. L’uomo avrebbe reso infernale la vita della sua ex fidanzata, nonostante una serie di condanne inflittegli dal Tribunale di Nocera Inferiore. Infatti, in più occasioni, il 30enne, con minacce, pedinamenti ed aggressioni fisiche, ha molestato la donna con la quale aveva avuto in passato una relazione sentimentale, causando in quest’ultima uno stato di ansia e timore per la propria incolumità.

La misura coercitiva inframuraria è stata disposta dal Gip di Nocera Inferiore che ha ritenuto alcune condotte dell’uomo gravi e reiterate tali da giustificare l’applicazione della misura cautelare. Da oggi si trova in una cella del carcere di Salerno, dopo essere stato fermato in un’altra città della provincia di Salerno, presso l’abitazione di alcuni familiari.