Arriva il freddo, un vortice ciclonico sulle regioni meridionali

11/01/2018 – Passata la pioggia, nel fine settimana arriverà il freddo. Queste le previsioni degli esperti de ilMeteo.it per il weekend in arrivo, che sarà all’insegna delle basse temperature. La bassa pressione presente sul mar Tirreno si sposterà gradualmente verso le regioni meridionali. Le piogge raggiungeranno molte regioni del Centro-Sud. Per oggi, avvisa quindi il team de iLMeteo.it, sono attesi piogge e anche temporali su Toscana, Umbria, Lazio, Sardegna, poi Sicilia e coste di Campania e Calabria tirrenica. In nottata peggiorerà al Sud. Tempo asciutto su gran parte del Nord, anche se spesso coperto in Pianura padana, soleggiato sui monti e un po’ piovoso in Emilia Romagna.Venerdì, continuano gli esperti, il maltempo si porterà al Sud, in Abruzzo e Molise, e l’arrivo di aria più fredda da Est farà cadere la neve sull’Appennino centrale sopra i 900 metri, dai 1200 metri sui rilievi meridionali. “Nel corso del weekend faranno il loro ingresso venti ancora più freddi, provenienti addirittura dalla Russia – avverte Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito – Sabato, ultime piogge con temporali e possibili grandinate al Sud, asciutto altrove ma più freddo. Domenica, giornata spesso nuvolosa, fredda al Nord, rare precipitazioni al Centro. Calo termico graduale su tutte le regioni”.