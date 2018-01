Frosinone: neonato morto in ospedale, 5 indagati e culla termica sequestrata

Tweet on Twitter

11/01/2018 – Cinque indagati e il sequestro della culla termica: questo il risultato dei provvedimenti presi dalla Procura della Repubblica di Frosinone che sta indagando sulla misteriosa morte di un neonato avvenuta nella nursery dell’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’. Ad essere stati iscritti nel registro dei reati sono state quattro infermiere e un medico pediatra in servizio domenica 7 gennaio nel reparto di neonatologia. L’accusa per tutti e’ quella di omicidio colposo. Domani alle 12 si svolgera’ l’autopsia sul corpicino del piccolo nato in buona salute e con un parto normale.