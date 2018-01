Faito condanna piromane. Franco Cuomo (VAS) “Non è l’unico colpevole del disastro”

🔊 Ascolta questo articolo

COMUNICATO STAMPA DI VAS ( VERDI AMBIENTE E SOCIETÀ) RELATIVA ALLA SENTENZA SUL PIROMANE DEL FAITO

Vico Equense / Sorrento – Torre Annunziata . La sentenza sul piromane reo confesso Cipriano Di Martino è stata emessa: sei anni e sei mesi più condanna alle spese in favore delle parti civili, più danni da liquidarsi in separata sede :la procura aveva chiesto 9 anni. L’avvocato del reo confesso- già difensore del comune in cause per il comune- si era opposto e non se ne comprende il senso, a che quest’ultimo, insieme alle associazioni ambientaliste non si costituisse parte civile. Una sentenza emessa , dunque, anche molto pesante, ma una sentenza che lascia insoluti molti dubbi e molti interrogativi su tutta la vicenda. Ok! C’è stato un colpevole che ha confessato, lo ha fatto ed è stato condannato, mi chiedo: cosa potrebbe esserci dietro questa confessione? Un solo fiammifero che ha distrutto un intero ecosistema? Focolai che si accendeva in posti diversi ? Già nel passato sul Faito sono stati appiccati incendi, l’estate scorsa qualcosa forse potrebbe non essere andata per il verso giusto e quale sarebbe dovuto essere il verso giusto? Appiccare piccoli fuochi, mobilitare la macchina dei sistemi antincendio: elicotteri, canadair e quant’altro attivare richieste di fondi e spegnere l’incendio, ma tutti sappiamo che non è andata così. Poi all’improvviso spunta dal cappello del coniglio il tale Cipriano Di Martino, con tre versioni differenti che si contraddice più volte e che, tra l’altro risulta aver fatto anche parte dell’ associazione AVF e dice di essere sto lui a fare di un rogo gigantesco la montagna. Ecco sarò malpensante ma io questa versione non me la bevo e gli interessi sul Faito sono tanti. Poi le domande da farsi dovrebbero essere altre. Prima tra tutte: il ruolo giocato dalla AVF ( Associazione Volontari del Faito) in merito alla prevenzione antincendio svolta. Un’associazione onlus che percepisce un contributo annuo di 8600 euro e alla quale ne darei molti di più ma a condizione di svolgere veramente prevenzione e manutenzione dell’area boschiva del Faito, invece sembra che questo non avvenga e non è avvenuto questa estate. Mentre sempre l’AVF sembra occuparsi di tant’è altra cose, non ultima pure la richiesta di occuparsi di un’area marina protetta: il banco di Santa Croce. Così l’AVF interviene “eroicamente “ a fuoco appiccato. Altre domande politiche ancora da porsi andrebbero fatte alla Protezione Civile e all’Ente Parco proprietario del Faito, che non ha neanche ritenuto di presentarsi come parte civile il cui Presidente Tristano dello Joio avrebbe per lo meno dovuto dimettersi. Ecco tutto gli interrogativi che permangono a monte di una sentenza che è un deterrente contro questi atti vandalici ma non fa luce su molta oscurità nella quale potrebbero si nascondersi ancora molti mandanti eccellenti. I VAS rappresentati dall’avvocato Johnny Pollio, hanno accolto questasentenza con pacata soddisfazione, e con pena per il colpevole, ma ritengono che questo poveraccio alla fine non dovrebbe essere l’unico a dover pagare per la distruzione di un ecosistema e dunque chiedono agli organi inquirenti di non chiudere o archiviare un caso che potrebbe ripresentarsi nuovamente Articolo su condanna di Positanonews