GENIUS LOCI. PRONTO IL NUOVO NUMERO DELLA RIVISTA DEL CENTRO CRAWFORD

Il Presidente del Centro Studi e Ricerche Francis Marion Crawford, Antonino De Angelis, in una cortese intervista concessa agli inviati di Positanonews, ha presentato in anteprima l’uscita della rivista GENIUS LOCI 2014-2017 Fascicolo del ventennale dedicato a John C. Moran. La presentazione al pubblico avverrà il giorno 20 gennaio 2018 presso Villa Crawford a Sant’Agnello. I contenuti sono di grande interesse, dal ricordo di Donna Paola Zancani Montuoro di Salvatore Ferraro al convegno Viaggi e Soggiorni in Europa. Questo numero ospita uno scritto di Vincenzo Stinga, noto pittore sorrentino, qui a battesimo come erudito letterario con un racconto a dir poco avvincente.