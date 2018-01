Tweet on Twitter

Cetara, Della Monica “Nessun aumento di tributi, solo un errore materiale della Ragioneria”. Il sindaco della cittadina della Costiera amalfitana interviene sull’articolo pubblicato da Positanonews a proposito di una delibera di consiglio comunale dove si parlavano di aumenti “L’aliquota del 9 per mille è stata applicata per errore puramente materiale prontamente corretto, noi non abbiamo mai aumentato alcuna imposizione ai cittadini da dieci anni” Ecco la delibera di correzione dove vi sono anche le dichiarazioni del sindaco e del consigliere di opposizione Piscino