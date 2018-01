FURORE. INCONTRO COL SINDACO FERRAIOLI DAL NATALE AI LAVORI AL FIORDO. CHE SUCCEDE

🔊 Ascolta questo articolo

Furore, Costiera amalfitana. Non solo furti, dopo l’amarezza dell’episodio scandaloso dell’altro giorno . “Abbiamo incontrato il Prof Ferraioli sindaco di Furore, spinti dalla curiosità del successo avuto dai mercatini di Natale – dice Lucio Esposito -, in queste ultime recenti festività. Successo inatteso ha dichiarato il sindaco ma comunque ben progettato e pianificato con una ditta di Agerola. Tutti i giornali ne hanno parlato, conferendo a Furore la palma dell’attenzione. Ci siamo anche intrattenuti nella conversazione fino a toccare problemi legati al Fiordo. Il sindaco ha preannunciato che si sta lavorando per superare una paradossale situazione di messa in sicurezza a metà con il vicino comune di Conca. Ha annunciato altresì, in anteprima assoluta dell’intenzione di insidiare nel fiordo una scuola velica internazionale con anche la disponibilità delle case di cui il comune è proprietario.”

Furore. Bilancio turismo natalizio