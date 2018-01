🔊 Ascolta questo articolo

Sant’Agnello per le politiche spunta Michele Vitiello, al Comune è replay Sagristani-Orlando col M5S. Giorni di bagarre pre elettorale per le candidature per le politiche, mentre il PD della Penisola sorrentina sembra compattarsi sul nome di Peppe Tito, che ha dalla sua l’appoggio di Tonino Amato a Napoli e buone entrature in Regione Campania, con Castellammare di Stabia che scalpita Vitiello, considerato l’enfant prodige della politica della Penisola Sorrentina, anzi fra i giovani più promettenti del circondario, potrebbe essere uno dei candidati di Forza Italia. Non è detto che sia in una posizione ottima, ma la sua entrata in campo sarebbe la naturale conseguenza del suo impegno politico e dei riconoscimenti avuti anche all’interno del partito di Silvio Berlusconi, unico del territorio, fra l’altro, ad essere stato invitato al matrimonio della cognata in Costiera amalfitana. Vitiello, che molti vedrebbero come futuro “Sagristani” , probabilmente avrà un ruolo di rilievo già dopo le elezioni nel partito a Roma, staremo a vedere. Intanto in “surplace” il sindaco di Sorrento Giuseppe Cuomo, che aspetta un posto sicuro , considerando che è al secondo mandato, conta anche sull’appoggio del senatore Lauro, ma ha parecchi che scalpitano e vogliono scavalcarlo in primis Pentangelo, ex sindaco di Pimonte, mentre Sagristani è ancora in forse con la lista Lorenzin. Altre candidature sono quelle possibili di Davide Infuso, un giovane e stimato imprenditore di Sant’Agnello, attivo nel sociale, in Fratelli d’ Italia, di Giovanna Staiano, super votata vice sindaco di Massa Lubrense, in quota PD e, forse, anche Pietro Gnarra, anche se continua assolutamente a negare qualsiasi possibile candidatura. C’è sicuramente malcontento fra gli altri sindaci per la mossa di Tito, lo hanno appoggiato per la candidatura alla Città Metropolitana di Napoli e si aspettavano un ritorno, mentre il sindaco di Agerola Luca Mascolo, presidente dell’ente idrico, tace completamente, segno che qualcosa bolle in pentola. Ripetiamo Agerola non è mai stata senza rappresentanti in Parlamento da decenni, sarebbe la prima volta che rimarrebbe fuori, e visto che per Mascolo questo è il secondo mandato e la sua vicinanza a Renzi potrebbe tirare lo sgambetto proprio a Tito. Staremo a vedere chi fra i due inciampa di più…Ma fra i due litiganti il terzo gode, insomma a farla da padrone Castellammare di Stabia che ha già piazzato i due pezzi al Senato, Manniello e Di Nardo, e vorrebbe far lo stesso con la Camera, anche fra il Movimento Cinque Stelle alla candidatura di Lotito potrebbe prevalere qualche più quotato come voti all’interno stabiese. A Sant’Agnello intanto imperversa la bufera social con colpi bassi di tutti i tipi, attacchi a Sagristani, frecciate ai due possibili successori, Clara Accardi e Peppe Gargiulo ( boomerang ), nel caso di elezione alla Camera di Piergiorgio Sagristani, che attualmente è l’unico che ha pubblicamente presentato la sua ricandidatura, le carte a Sant’Agnello saranno davvero sparigliate..