Tecno vuole assumere 120 giovani ma solo il 14% dei candidati ha le certificazioni. Difficile trovare chi parli inglese

In pochi giorni sono arrivati quasi 1.200 curricula. Ingegneri, tecnici, professionisti digitali e sviluppatori: Tecno, gruppo napoletano nel settore dei servizi alle imprese per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, punta su Industria 4.0 per diventare una realtà internazionale. E per i prossimi due anni intende assumere 120 nuove figure, giovani e con le competenze tipiche di Industria 4.0, la nuova frontiera verso il futuro. E una di esse è la conoscenza delle lingue, a cominciare da quella inglese. Tecno è pronta ad assumere professionisti che lavorino in inglese, giovani preparati e pronti per gestire il business nelle varie sedi del gruppo. Una sfida, quella lanciata dal fondatore dell’azienda Giovanni Lombardi, per scoprire i talenti di Napoli, Campania e del Meridione in generale. Una sfida, però, che si sta scontrando con una realtà già nota: al Sud sono davvero pochi i giovani professionisti e manager che lavorano parlando in inglese. E i dati diffusi ieri dall’azienda sono emblematici. Per le lingue (la cui conoscenza a livello professionale è fondamentale per l’assunzione) circa il 70% dei candidati (sono ad oggi come detto circa 1.200) ha dichiarato di conoscere la lingua inglese sia scritta che parlata («I colloqui ci diranno se quel che scrivono sia vero», fanno sapere da Tecno), solo il 20% però ha presentato certificazioni linguistiche che dimostrano il livello di conoscenza dell’inglese mentre solo l’8% conosce un ulteriore lingua straniera (tedesco, spagnolo, francese e cinese). Numeri molto bassi che confermano la scarsa visione internazionale del territorio campano. «Cerchiamo persone che provengano dal nostro mondo o che lo conoscano e che siano in grado di lavorare in inglese perché puntiamo ad essere un’azienda che abbia visione internazionale nella quale buona parte del personale sappia lavorare in inglese ed almeno in un’altra lingua per venire incontro alle esigenze dei clienti che sempre di più hanno sedi o business all’estero», ha detto Lombardi. Il 65% dei curricula sono stati inviati da candidati residenti in Campania. «È importante sottolineare che una fetta molto importante di candidati che hanno fatto richiesta dalle altre regioni sono figure che vogliono rientrare a Napoli dopo un’esperienza di lavoro fuori sede», fanno sapere dall’azienda. Dopo la Campania ci sono Puglia, Calabria e Sicilia (18%). «Abbiamo ricevuto anche circa 25 application da figure straniere (Belgio, Brasile, Francia, Germania, UK e addirittura una candidatura dal Giappone)», concludono. (Salvatore Avitabile – Corriere del Mezzogiorno)