Addio a suor “Donata”, figlia di Maiori: si è spenta a 104 anni

Se n’è andata a 104 da poco compiuti Anna Sammarco, meglio conosciuta come “Suor Donata”, originaria di Maiori in Costiera Amalfitana. Anna ha operato per quasi 80 anni dopo la consacrazione religiosa ed era molto ben voluta nella diocesi di Bertinoro, comune nella provincia di Forlì-Cesena. Prima di Bertinoro giunse a Roma nel 1938, nel convento delle Clarisse Francescane, dove alcuni raccontano che miracolosamente le ricrebbero i capelli persi tempo addietro non appena varcò la soglia della struttura.