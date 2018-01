Sorrento, lavori rete idrica: diverse zone senz’acqua. Ecco le info

🔊 Ascolta questo articolo

La GORI ha appena informato che dovranno essere eseguiti degli interventi di riparazione alla rete idrica a Sorrento e alcune zone della città rimarranno senz’acqua. In particolare, lunedì 15 gennaio 2018 dalle ore 21:00, fino alle ore 3 di martedì 16 gennaio verrà interrotta la fornitura d’acqua nelle seguenti zone:

Via Fuorimura, Piazza Tasso, Corso Italia, Viale degli Aranci, Via Correale, Via Rota, Via Marina Piccola, Via Luigi De Maio, Via San Francesco, Via Accademia, Via Largo Reginaldo Giuliano, Via San Cesario, Via Don Orso, Via Fuoro, Via San Paolo, Via Tasso, Via Vittorio Veneto, Via Santa Maria della Pietà, Piazza della Vittoria, Via Fioro e traverse, Via San Nicola, Via Marina Grande, Via Capo (fino al civico 22), Via Rivolo Sant’Antonio, Via Parsano, Via Santa Lucia, Via Santa Maria delle Grazie, Via Del Mare, Via Sopra le mura, Via Arigliola, Via Capasso, Via Rota e traverse, Via Califano, Via San Renato (dall’incrocio con Via degli Aranci fino al Cimitero), Via Marziale.