Amalfi Open day del Liceo “Marini – Gioia “

Open Day Sabato 13 e 27 gennaio,presso la sede centrale di Amalfi e le sedi ITE di Amalfi e Minori del liceo “Marini-Gioia” .

Dalle 15:30 e sino alle 18:30 si svolgeranno esperimenti scientifici, attività laboratoriali e teatrali, lezioni interattive, presentazioni didattiche e workshop multimediali per descrivere l’offerta formativa dell’Istituto, che ha formato in mezzo secolo le classi dirigenti della Costiera amalfitana ed a proiettare nel mondo le migliori professionalità nei più svariati campi del sapere, dal settore umanistico a quello delle alte professioni, dal giornalismo alle letterature all’ingegneria aerospaziale, dalla giurisprudenza alle lingue, dal campo della ricezione alberghiera ai settori turistici più prestigiosi della promozione, dell’accoglienza e del marketing.e.

Quattro gli indirizzi di studio attivati per una platea scolastica che conta attualmente circa ottocento studenti: il Liceo Classico, il Liceo Scientifico e l’Istituto Tecnico ad indirizzo “Turismo”, radicati da oltre cinque decenni sul territorio, ed il più giovane Liceo Linguistico, istituto nell’anno scolastico 2011-2012.

I tre Licei, con sede ad Amalfi, forniscono gli strumenti per una comprensione approfondita della realtà, affinché lo studente si ponga di fronte alle situazioni con un atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, al fine di acquisire conoscenze, abilità e competenze adeguate al proseguimento degli studi universitari, ma anche adatte concretamente all’inserimento fattivo nella vita sociale e nel mondo del lavoro

In particolare, il percorso del Liceo Scientifico è indirizzato allo studio dei legami tra cultura scientifica e tradizione umanistica. Guida lo studente a sviluppare ed approfondire le conoscenze e le abilità ed a maturare le competenze necessarie per seguire lo sviluppo della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere.

Il percorso del Liceo Classico è indirizzato allo studio della civiltà classica e della cultura umanistica. Guida lo studente a comprendere lo sviluppo della tradizione occidentale e del mondo contemporaneo, all’interno di un quadro culturale che riserva attenzione anche alla lingua straniera e all’asse scientifico per elaborare una visione critica della realtà.

Il percorso del Liceo Linguistico guida lo studente ad approfondire e a sviluppare le conoscenze e le abilità, a maturare le competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue straniere – l’Inglese, il Francese e lo Spagnolo, per comprendere criticamente l’identità storica e culturale di tradizioni e civiltà diverse nel Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (livello B2 in uscita).

L’indirizzo Tecnico-Turismo, con le sue due sedi di Amalfi e Minori, guida lo studente a sviluppare competenze specifiche nell’ambito delle imprese turistiche, dei macro-fenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale dei sistemi aziendali. Orienta alla valorizzazione integrata e sostenibile del patrimonio culturale, artistico, enogastronomico, artigianale, paesaggistico ed ambientale ed integra le competenze professionali specifiche con quelle linguistiche ed informatiche – tre le lingue studiate Inglese, Francese e Tedesco – per contribuire al miglioramento ed all’innovazione dell’impresa turistica, definire con i soggetti pubblici e privati l’immagine turistica del territorio ed i piani di qualificazione per lo sviluppo concreto e visibile di un “turismo integrato”.

Alla consolidata esperienza didattica in aula si affiancano tante esperienze extracurricolari:

gli accordi di rete di ambito e di scopo , finalizzati in particolar modo alla formazione, alla progettazione, all’inclusione ed all’integrazione scolastica tra scuole, nonché alla partecipazione all’iniziativa “Ravello Costa d’Amalfi Capitale della Cultura”;

, finalizzati in particolar modo alla formazione, alla progettazione, all’inclusione ed all’integrazione scolastica tra scuole, nonché alla partecipazione all’iniziativa “Ravello Costa d’Amalfi Capitale della Cultura”; l’ alternanza scuola-lavoro , attivata mediante la sottoscrizione di convenzioni con l’Università di Salerno, con Comuni del territorio, con i Comuni costieri, Musei, aziende private, imprese locali per la formazione in aula, l’apprendimento pratico in situazioni di lavoro previsti dalla legge in ambito archeologico. Archivistico, biblioteconomico, scientifico-ingegneristico, di management turistico-aziendale ( consulta la Galleria fotografica di tutte le esperienze didattiche poste in atto sinora sul nostro gruppo Facebook );

, attivata mediante la sottoscrizione di convenzioni con l’Università di Salerno, con Comuni del territorio, con i Comuni costieri, Musei, aziende private, imprese locali per la formazione in aula, l’apprendimento pratico in situazioni di lavoro previsti dalla legge in ambito archeologico. Archivistico, biblioteconomico, scientifico-ingegneristico, di management turistico-aziendale ( ); le certificazioni linguistiche ( Inglese livello B1 e B2 del CEFR; Francese DELF A2 e B1 – Tedesco FIT in Deutsch Livelli A2 e B1 – Spagnolo DELE B1);

( livello B1 e B2 del CEFR; DELF A2 e B1 – FIT in Deutsch Livelli A2 e B1 – DELE B1); i viaggi-studio e gli stage ;

e gli ; il Premio annuale “Titti Lacamera” , rivolto agli studenti delle classi terminali dell’indirizzo turistico e linguistico, in collaborazione con la famiglia della cara e mai dimenticata studentessa Titti, con la MSC Crociere e il Rotary Club, finalizzato all’attribuzione a studenti o studentesse meritevoli di tre contratti temporanei di lavoro su una nave da crociera della MSC;

, rivolto agli studenti delle classi terminali dell’indirizzo turistico e linguistico, in collaborazione con la famiglia della cara e mai dimenticata studentessa Titti, con la MSC Crociere e il Rotary Club, finalizzato all’attribuzione a studenti o studentesse meritevoli di tre contratti temporanei di lavoro su una nave da crociera della MSC; la valorizzazione delle eccellenze , con la partecipazione – sinora gloriosa (occhio al medagliere!) – alle Olimpiadi di Italiano, Matematica e Fisica , alle Gare di Latino come il Certamen Vergilianum, a concorsi promossi da organizzazioni ed enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale ed europeo, la partecipazione ai Corsi estivi organizzati dall’United Space School di Houston , promossi in collaborazione con l’Agenzia aerospaziale A.S.A;

, con la partecipazione – sinora gloriosa (occhio al medagliere!) – alle , alle come il Certamen Vergilianum, a promossi da organizzazioni ed enti di ricerca riconosciuti a livello nazionale ed europeo, la , promossi in collaborazione con l’Agenzia aerospaziale A.S.A; i progetti di studio e di approfondimento , come quello con il C.E.R.N. di Ginevra per conoscere da vicino il bosone di Higgs, la cosiddetta “particella di Dio”;

, come quello con il C.E.R.N. di Ginevra per conoscere da vicino il bosone di Higgs, la cosiddetta “particella di Dio”; le attività didattiche laboratoriali di Fisica e Chimica:

Chimica: il potenziamento delle competenze informatiche grazie all’ animazione digitale ed all’attivazione di corsi ECDL ;

grazie all’ ed all’attivazione di ; la ricerca-azione e la valorizzazione della storia locale, dell’ambiente e delle tradizioni ;

e la ; i Giochi sportivi studenteschi.

Ognuna di queste attività merita davvero un approfondimento “da vicino”, per conoscerle dalla viva voce degli alunni e viverle attivamente.

In attesa di poter ricevere dagli organi preposti spazi degni del suo prestigioso passato ed aule che consentano ai docenti, agli alunni ed a tutto il personale di costruire il futuro realizzando ancora di più ed al meglio i numerosi “sogni progettuali” dei docenti del “Marini-Gioia”, l’Istituto continua a difendere e promuovere, giorno per giorno, la sua più importante risorsa: essere palestra di dialogo, luogo in cui coltivare valori, spazio per far crescere in modo sano il proprio senso critico, la propria autonomia di pensiero, la capacità di saper cogliere il Bello e di trasferirlo nella bellissima Costiera, perché sia tutelato il “patrimonio dell’umanità” avuto in dono dai Padri e si continui a tenere alto il nome della nostra amata terra.

«Siamo convinti – afferma la dirigente scolastica Solange Sabin Sonia Hutter – che la nostra Scuola sia uno dei pilastri principali sui quali poggiare le fondamenta solide per una Costiera amalfitana migliore. Vogliamo proseguire sulla strada di una stretta collaborazione con il territorio, nel pieno rispetto delle proprie specifiche competenze, ponendo la nostra professionalità e la nostra profonda conoscenza della memoria e delle radici locali al servizio delle sue nuove generazioni. Offriamo a tutti l’opportunità di conoscere da vicino, nella realtà complessa e peculiare che caratterizza il nostro tempo ed il nostro tessuto socio-culturale, il grande lavoro che quotidianamente la nostra Istituzione scolastica svolge, a baluardo delle tradizioni ed a ponte verso il futuro e l’innovazione».