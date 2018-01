🔊 Ascolta questo articolo

Piano di Sorrento, permesso ricostruzione fabbricato storico: assolti Antonino Esposito e Graziano Maresca che torna al Comune dopo maggio, alla fine della sua esperienza scolastica. . Lo ha stabilito il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, Federica De Maio. I due erano stati coinvolti in un processo che li vedeva imputati per aver violato la normativa urbanistica in merito alla demolizione e ricostruzione di un fabbricato storico di via Bagnulo a Piano di Sorrento. Maresca era funzionario dell’Ufficio Tecnico del Comune di Piano, mentre Esposito era direttore dei lavori GEMAR di Fabrizio Gargiulo. La sentenza si è tenuta nella giornata di ieri, dopo un processo durato quattro anni: entrambi sono stati assolti perché il fatto non costituisce reato. Era stato proprio il WWF Penisola Sorrentina ad inviare nel 2010 un dettagliato esposto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Torre Annunziata, al Nucleo Operativo Carabinieri di Sorrento e alla Procura Generale presso la Corte di Cassazione di Roma, per segnalare presunte irregolarità in merito al fabbricato in oggetto.

Intanto, Graziano Maresca si prepara a tornare a capo dell’ufficio tecnico. A maggio, infatti, terminerà il suo periodo da insegnante. “Al momento non sappiamo nulla – dice a Positanonews Sergio Ponticorvo assessore al ramo dell’amministrazione di Vincenzo Iaccarino -, naturalmente a maggio finisce l’anno scolastico e dopo potrebbe normalmente rientrare, poi si vedrà”