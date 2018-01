Minori, Reale: disponibile a fare campagna elettorale per il Pd – VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Il primo cittadino di Minori, Andrea Reale, forse tra i papabili candidati alle prossime elezioni politiche ed è stato intervistato da Positanonews. Il sindaco minorese ed attivista del Partito Democratico, ha fatto sapere che la segreteria regionale del Pd è al lavoro per redigere una rosa di nomi, che in questo momento sono valutati congiuntamente con la segreteria nazionale, “una rosa di candidati che sono quelli più forti e che possono portare alla vittoria in provincia di Salerno, in Costiera Amalfitana e in Regione Campania il Partito Democratico”. Il direttore Michele Cinque ha poi chiesto come mai la Costiera Amalfitana, importante dal punto di vista turistico, non riesce mai ad esprimere un politico a livello nazionale? “Colpa delle leggi elettorali che si sono fatte – dice Reale –, abbiamo 30mila abitanti compresi i bambini che non votano, quindi puoi immaginare che per determinate condizioni, sia sul proporzionale che sull’uninominale, c’è bisogno di un bacino molto più grande”.

Ma manca anche l’unità dei sindaci della Costa d’Amalfi?

“L’unità dei sindaci non è vero che manca, la Conferenza dei sindaci è una realtà in Costiera Amalfitana, sembrerebbe che il Partito Democratico abbia oltre l’80% dei sindaci e degli amministratori locali, quindi non credo che sia questo. E’ una scelta che dovrebbe premiare la Costiera Amalfitana e dovrebbe venire dall’alto. – afferma poi Andrea Reale – Ovviamente io mi dichiaro disponibile a fare una campagna elettorale per il Partito Democratico, sia alla Camera dei Deputati che al Senato. Io faccio votare Partito Democratico al Senato e alla Camera con il mio attivismo e cercando di collaborare, perché ritengo che la Regione Campania, in questo ultimi due anni abbia avuto la Costiera Amalfitana come riferimento in parecchi settori. Parlo della depurazione, parlo delle grosse opere e credo che i sindaci e gli amministratori debbano avere prima il riferimento regionale e poi quello nazionale”.