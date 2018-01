Faito condanna esemplare per il piromane: oltre sei anni! ANTEPRIMA DIRETTA VIDEO

🔊 Ascolta questo articolo

Vico Equense / Torre Annunziata Il presunto piromane del Faito non è più tale al momento , Cipriano Di Martino, è stato giudicato con rito abbreviato per il reato di incendio boschivo doloso con una condanna esemplare Condannato a sei anni e due mesi di reclusione. Praticamente quasi il massimo edittale per il reato ascrittogli, anche se la Procura ha chiesto nove anni, tenuto conto del rito abbreviato. Questa mattina il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Torre Annunziata, Giovanni De Angelis, dopo aver accolto le richieste di costituzione di parte civile avanzate dal Comune di Vico Equense, da Pro Faito Onlus, Wwf, Vas ha accolto anche la richiesta di giudizio abbreviato formulata dai difensori di Di Martino, Enrica Visconti e Giuseppe Ferraro, cosa che doveva garantire all’imputato una riduzione di pena in caso di condanna, e così è stato, ma il giudice ha inflitto il massimo possibile. E’ iniziata la discussione, il il 60enne che risiede nella frazione collinare di Moiano al momento rimane agli arresti domiciliari, ma dovrebbe essere tradotto in carcere. Soddisfatte le parti civili e Il WWF in primo piano col presidente Claudio d’ Esposito che ha seguito tutta la vicenda sin dall’inizio. Per quanto riguarda il risarcimento danni , pure se previsto dalla sentenza, sarà difficile riuscire ad ottenerlo in quanto il soggetto in questione sembra essere nullatenente.

Una vicenda innescatasi il giorno di Ferragosto quando da Monte Faito si sono spronate le prime fiamme. Immediatamente gli inquirenti hanno la certezza che l’incendio abbia origini dolose ed il giorno successivo Cipriano Di Martino viene arrestato dai carabinieri della stazione di Vico Equense in esecuzione di un decreto di fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L’uomo è rimasto rinchiuso nel carcere di Poggioreale con l’accusa di aver causato un incendio boschivo esteso con danni persistenti all’ambiente, con le aggravanti di aver creato pericolo alle abitazioni e aver generato un ampio danno all’ambiente. Il 60enne, dopo un primo tentativo di negare le proprie responsabilità e fornendo un alibi, grazie all’accurata ricostruzione degli uomini dell’Arma che hanno raccolto testimonianze e immagini del sistema di videosorveglianza comunale, ha poi ammesso: “Non so perché l’ho fatto, ho preso i fiammiferi e ho dato fuoco”.

Il giudice per le indagini preliminari, però, non ha convalidato il fermo ed il Tribunale del riesame ha modificato la misura cautelare dal carcere agli arresti domiciliari. La tesi della Procura è che Di Martino, all’alba della mattina di Ferragosto, avrebbe raggiunto la località “Conca” del Monte Faito con la sua Ape Piaggio verde (nella foto in alto) e avrebbe incendiato il bosco. I difensori, invece, ritengono che non ci sia stato dolo, ma che si sia trattato di un incidente. In ogni caso ancora oggi gli abitanti della montagna pagano le conseguenze dei danni provocati dai roghi che hanno determinato la frana che ancora mantiene isolata la zona del Faito. Sono varie le ipotesi che si rincorrono per la vicenda nel borgo dei Monti Lattari, intanto ora la condanna, per il risarcimento danni quello è solo teorico visto che il soggetto sembra non esser titolare di alcun bene. Qui sotto o nel link il video dell’incendiario