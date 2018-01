🔊 Ascolta questo articolo

Positano nuovo parroco don Luigi Avitabile da Agerola o Nello Russo da Ravello. Si stringerebbe il cerchio sul nome del nuovo parroco di Positano, se si potesse votare nella perla della Costiera amalfitana ci sarebbe un plebiscito per don Nello Russo , che sarebbe chiamato alla difficile impresa di sostituire il vescovo Michele Fusco, dal 4 febbraio a Sulmona, sul suo nome solo un problema, dopo Cetara si è insediato da poco a Ravello, sede comunque prestigiosa e delicata, lasciare subito la Città della Musica potrebbe essere un problema per l’Arcivescovo che forse non avrebbe pronto un altro nome, ma spunta dalla Svizzera della Campania un altro nome, ovviamente sono solo indiscrezioni. Rimarrebbero nell’ambito positanese don Giulio Caldiero, che rimarebbe di fatto parroco emerito od onorario che dir si voglia, insomma alla soglia dell’età pensionabile è difficile pensare che venga rinominato parroco, anche se potrebbe essere necessario per una sorta di transizione. Intanto fra i nomi emerge anche don Luigi Avitabile ad Agerola, che anche se fa parte della provincia di Napoli ma non di Salerno rientra nella circoscrizione della nostra Arcidiocesi, che fa il sacerdote da 26 anni, dunque giovane, ma abbastanza esperto e maturo per gestire una parrocchia che ha espresso tante vocazioni. Lasciare la sede vacante o precaria sarebbe un vero peccato per la Chiesa, ma le vie del Signore sono infinite e sarà la Divina Provvidenza, per nome dell’arcivescovo , a decidere cosa fare. Intanto vediamo da un suo post la caratura del personaggio in linea con la grande anima di altri predecessori positanesi come don Raffaele. Staremo a vedere cosa succederà in questi giorni, intanto fino alla nomina saranno don Giulio con don Ciriaco a gestire la chiesa.

Carissimi,

sono un sacerdote della Arcidiocesi di Amalfi – Cava de’ Tirreni, il mio nome è Luigi Avitabile,

parroco ad Agerola (NA), un paese tranquillo sulla costiera amalfitana.

Nella seconda domenica di Avvento, celebrando la S. Messa, mi colpì una frase del profeta Baruc:

“lasciati avvolgere nel manto della giustizia di Dio”, rivolta da Dio Padre al popolo di Israele.

Ho pensato: in Dio la giustizia sfocia nella Misericordia.

Una sciarpa avvolgente può quindi suggerirci l’idea della Misericordia che può tenere tutti noi figli sotto il suo “azzurro Manto”.

I suoi colori sono gli stessi del Cuore di Gesù Misericordioso.

Inoltre l’iniziativa è accompagnata da una targhetta a forma di cuore con il logo del Giubileo, il volto di papa Francesco e sul retro la spiegazione della stessa, con i dettagli di questa mia esperienza.

Sulle estremità ci sono una banda rossa e le scritte ricamate del Giubileo con lo slogan che lo caratterizza.

Il ricavato delle eventuali offerte si devolverà per estinguere i debiti accumulati a causa dei lavori compiuti per la mia comunità parrocchiale.

La sciarpa può rappresentare un bel segno distintivo per i pellegrinaggi a Roma nel Giubileo:

l’offerta minima è di 12 Euro.

Per info:

DON LUIGI AVITABILE

Cell. 3392402446

Email: donavilui@libero.it

Indirizzo: via San Lorenzo 14a, 80051 Agerola (NA)