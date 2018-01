Amalfi, messaggi di ricordo dedicati a Fabio Borgese. I funerali avranno luogo a data da destinarsi

🔊 Ascolta questo articolo

Dopo la notizia della scomparsa di Fabio Borgese tantissimi messaggi di cordoglio sono arrivati sulla bacheca Facebook del giovane padre. Moltissimi messaggi arrivano da parenti, numerosi amici e conoscenti, che lasciano qualche frase di ricordo per Fabio. Don Andrea Alfieri, sacerdote ad Amalfi, ha scritto “Dio ti dia pace e faccia splendere il suo Volto per te per l’eternità!”, pregando affinché Dio possa lenire il dolore che ha colpito quest’oggi famigliari. Le tante persone che hanno condiviso con Fabio Borgese la propria passione per lo sport ed il calcio, o anche chi solo lo ha incrociato nel corso del proprio percorso sportivo, ha voluto far sentire quanto mancherà la simpatia e la grinta, stendendo molteplici attestati di stima e di riconoscenza per l’uomo: note di cordoglio e vicinanza a familiari, sono giunti da tante società sportive del territorio e dell’intera provincia.

Intanto la Famiglia Borgese fa sapere che il funerale non si terrà domani come stabilito, ma a data da destinarsi, a causa di un imprevisto.