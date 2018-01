🔊 Ascolta questo articolo

Che tristezza a Capri, tagliati i contributi alle associazioni di volontariato! A denunciare l’incredibile scelta, in un’isola che d’estate diventa per i turisti la perla della Campania, ma d’inverno è triste e desolata, se non fosse proprio per queste associazioni. A denunciarlo “Oltre l’orizzonte” postato da Silvio Staiano di Capri Watch che sottolinea che da una parte si sono tolti soldi alle associazioni dall’altra si sono impegnate migliaia di euro per una causa scaturita dal taglio brutale della tenda al suo negozio : La PrimaVera riduce drasticamente i contributi di fine anno alle Associazioni di Volontariato.

Come si può vedere dalle delibere di Giunta pubblicate, La PrimaVera ha ridotto i contributi da € 30.000 a 10.000 euro appena.

Ciò vuol dire che, contrariamente a quanto riteneva la precedente amministrazione e con essa anche gli attuali consiglieri di minoranza Marino Lembo e Salvatore Ciuccio, che all‘epoca era anche assessore ai servizi sociali, l’attuale giunta retta dalla lista La Primavera non ha ritenuto importante, utile e proficua l’attività che svolgono le Associazioni di Volontariato come la San Vincenzo De’ Paoli alla quale hanno elargito appena 1500 euro a fronte dei 5000 stabiliti dalla Giunta precedente;

stessa cosa per l’U.N.I.T.A.L.S.I con la medesima riduzione; penalizzata anche la Croce Azzurra di Padre Pio che da 4000 passa a 1500 e l’associazione ANGELA CELENTANO alla quale si eroga solo 300 euro e non 1000 come prima.

La cosa che fa ancora più scalpore è la riduzione del contributo per la CASA DI RIPOSO SAN GIUSEPPE. Per essa la precedente amministrazione aveva stanziato e consolidato ormai la somma di € 15.000 ritenendo giusto sostenere l’attività che viene profusa per le persone anziane che vengono ospitate in modo eccellente. La PrimaVera ha ridotto il contributo ad appena 5.200 euro.

Il bilancio del Comune di Capri, con i suoi svariati milioni di attivo e le copiose spese correnti che l’attuale amministrazione ha impegnato per eventi e futili attività, può tranquillamente contenere stanziamenti ben più consistenti per l’attività sociale