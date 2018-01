🔊 Ascolta questo articolo

Il sindaco di Meta Peppe Tito verso la candidatura come anticipato da Positanonews “Sono al servizio del partito” ci ha detto il sindaco Peppe Tito “Ho dato la mia disponibilità al Partito Democratico”. E così mentre nessuno ne parlava più la settimana scorsa abbiamo parlato della sorpresa nell’uovo di Pasqua di Peppe Tito che è anche consigliere della Città Metropolitana di Napoli e da sempre nel PD. Peppino Cuomo e Piergiorgio Sagristani , sindaco di Sorrento e sindaco di Sant’Agnello sono fra i candidabili se avranno un posto certo, e lei? “Io ho dato la mia disponibilità qualsiasi sia l’esito, spero che la penisola sorrentina si compatti sul nome che possa avere più possibilità” Nelle vicinanze la candidatura di Luca Mascolo sindaco di Agerola ? “Luca ha fatto un ottimo lavoro ed ha già un importantissimo incarico come presidente dell’ente idrico, sarà il partito e lui a decidere cosa è meglio fare” Problemi nel partito a Napoli, la direzione in Campania ha espresso perplessità? “Io non ho voluto mettere in imbarazzo nessuno per l’inchiesta in corso, per evitare strumentalizzazioni al partito” Si troverà in corsa con la richiesta di rinvio a giudizio? Molti lo danno per certo, mentre farà campagna elettorale dovrà andare in Tribunale a Torre Annunziata, che farà? “Il rinvio a giudizio in genere è quasi certo in vicende così complesse, ma mi sento tranquillo e con la coscienza a posto. E’ stato già rinviato una volta, non so se si farà subito e confido nella magistratura e nella possibilità di sfoltire di molto le accuse” Dunque che farà si parla di uninominale? “Qualsiasi cosa deciderà il partito lo farò, sono sempre stato fedele e leale al partito e continuerò ad esserlo” Come sindaco pensa di aver fatto bene? “Io spero di aver fatto bene, mi sento il sindaco del popolo e cerco di fare del mio meglio, la cosa che più mi fa piacere è vedere l’affetto e la stima della mia gente” Si candiderà anche alle prossime elezioni? “Mi sottoporrò al voto del popolo, se pensano che ho fatto bene, mi voteranno” Le opposizioni che faranno, la Viggiano, Susanna Barba che solleva problemi di incompatibilità, Pane? “Non so cosa faranno le opposizioni, la Viggiano mi pare che ha detto che non vuole ricandidarsi, Susanna Barba rischia di far terreno bruciato attorno se attacca tutti, Pane mi sembra un ottimo avversario, ma quello che importa è che vinca chi vuole far maggiormente gli interessi del territorio e del popolo”. A cosa stai pensando ora? “Ai prossimi atti da fare al Comune , la gestione del quotidiano è molto più impegnativa di quello che si possa pensare”