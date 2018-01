Meta, Asilo infantile “Salvatore Ruggiero”, nomine di Tito. Trapani “Non ne so nulla”

🔊 Ascolta questo articolo

Aggiorniamo l’articolo con una dichiarazione di Paolo Trapani segretario del circolo PD della cittadina della Penisola Sorrentina ed ex sindaco, sotto alleghiamo l’atto di nomina ufficiale come pubblicato sull’albo pretorio dove c’è invece il suo nome..

ARTICOLO DI QUESTA MATTINATA

Ci sono delle novità per quanto riguarda l’amministrazione della Fondazione Asilo Infantile “Salvatore Ruggiero” di Meta di Sorrento. La gestione di quest’ultima, negli ultimi tempi, ha ricevuto non poche critiche vista la situazione di stallo che si era venuta a creare e della situazione economica critica. Il sindaco Giuseppe Tito, il gennaio dello scorso anno, aveva già provveduto alla nomina di un nuovo consiglio d’amministrazione che però non cominciò a lavorare a causa del fatto che alcuni bilanci non furono approvati.

Dopo un iter travagliato, giunge notizia che il sindaco Tito ha nominato ufficialmente tre amministratori dell’ente in questione. Si tratta di Rosario Cuccaro, il segretario del Partito Democratico Paolo Trapani e Lauro Gargiulo (già amministratore dell’ente in passato). Difatti questi sostituiscono Luigi Russo, Giuseppe Russo e Giuseppe Mastellone.

DICHIARAZIONE DI PAOLO TRAPANI GIUNTA IN SERATA

Apprendo dalla stampa che il Sindaco Giuseppe Tito avrebbe nominato il sottoscritto insieme ad altre due persone in seno al Consiglio di Amministrazione dell’Asilo Infantile “S. Ruggiero” in sostituzione dei componenti dimissionari.

Credo possa essersi trattato di un errore di persona, per quanto mi riguarda, non avendo mai avuto una preventiva informativa a riguardo da chicchessia e non avendo interesse e disponibilità, nel caso, ad assumere tale incarico.

Probabilmente trattasi di un errore non avendo peraltro ricevuto notifica alcuna di tale nomina e ribadendo la mia assoluta indisponibilità ad assumere un qualunque incarico per conto dell’Amministrazione di Meta ricoprendo, tra l’altro, il ruolo di segretario cittadino del Partito Democratico.

Auspico pertanto che chi di dovere faccia chiarezza su tale circostanza.

Qui sotto l’atto con tutti i nomi Nomina cda Asilo Ruggiero Meta di Tito