Non resiste un coriaceo Vico Equense

I costieri serrano le file dopo il pari ma un eurogol li fredda costringendoli alla sconfitta

Redazione – Un coriaceo Vico Equense non resiste anche se serra le file dopo il pari ma un eurogol lo fredda costringendolo alla sconfitta.

Non inizia ben il nuovo anno la squadra costiera che in terra flegrea deve arrendersi nonostante si renda una squadra compatta, coriacea e che si difende in maniera ordinata, una prima frazione che tiene bene botta, passa in svantaggio ma poi reagisce pareggiando nel minuto di recupero.

Nella ripresa la squadra vicana si chiude a riccio ben contenendo le sfuriate avversarie ma deve soccombere con una palla che si insacca all’incrocio.

La gara – PRIMO TEMPO

5’ P Massa ci riprova da fuori ma il suo destro si stampa sul palo interno.

P La Pietra prova a superare l’estremo difensore costiero in uscita ma il suo pallonetto finisce di poco alto.

30’ P 1-0 Di Vicino in pressing alto ruba palla fuori area avversaria e serve La Pietra che con freddezza da veterano sigla il vantaggio.

46’ VE 1-1 Apuzzo dal cuore dell’area fredda l’incolpevole Pietrangeli.

SECONDO TEMPO

P Coppola che di testa chiama agli straordinari il portiere avversario

40’ P 2-1 Granata da fuori area raccoglie un respinta della difesa e infila un preciso tiro sotto l’incrocio dei pali.

Poco è quasi nulla nel computo complessivo di una gara che ha visto il Vico macinare poco ma che facendo catenaccio per poco non portava a casa un pari che poteva essere utile nella lotta per una probabile qualificazione nei play off. Ed infatti capita come il cacio sui maccheroni la gara interna di domenica contro chi lo precede di due punti: l’Isola di Procida.

CAMPIONATO PROMOZIONE CAMPANIA 2017-18 – GIRONE B – 16^ GIORNATA – 1^ RITORNO

PUTEOLANA 1909 – VICO EQUENSE 2-1

Goals: 30’pt La Pietra (P), 46’pt Apuzzo (VE); 40’st Granata (P)

PUTEOLANA 1909: Pietrangeli, Scordato, Di Vicino (15’st Esposito Ge), Coppola, Serino, Esposito Gi, Granata, Massa, La Pietra (45’st Broscritto), Mazzeo, Nasti (30’st Capuano).

A disp: D’Aniello, Trincone, Cardone, Palermo. All. Avallone

VICO EQUENSE: Fischera, Savarese (5’st Imperato), Staiano D, Coppola, Fiore (43’st Manganaro), Porzio, Staiano G (32’st Mosca), Apuzzo, Giorgio, Trapani, De Simone (20’st Fiume). A disp: Inserra, Raganati, Ostieri. All. Spanò

Arbitro: Francesco Nappo di Ercolano.

Assistenti: Carlo Gargiulo e Mario Columbro di Ercolano.

Ammoniti: Nasti e Mazzeo (P); Staiano D. (VE).

Note: giornata variabile; erba sintetica buona; spettatori 150 circa; gara giocata allo stadio ‘Vezzzuto-Marasco’ di Monte di Procida.

GISPA