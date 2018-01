Libia, la missione italiana raddoppia, addestratori anche a terra. Inviati 60 soldati in Tunisia

🔊 Ascolta questo articolo

L’Italia guarda all’Africa e soprattutto al Mediterraneo. È questa la strategia del nostro Paese in ambito militare e lo scorso 28 dicembre il Consiglio dei ministri, oltre a deliberare la prosecuzione delle missioni italiane all’estero già in corso, ha approvato il programma internazionale per il 2018. Il via libera potrebbe avvenire in Commissione e dalla relazione emerge che i nuovi impegni militari si concentrato su un’area geografica, quella africana, ritenuta di «prioritario interesse strategico in relazione alle esigenze di sicurezza e difesa nazionali». Ci si concentrerà su attività finalizzate alla sicurezza e alla stabilità internazionali. In gergo tecnico si parla di interventi di capacity building. Cambia parzialmente anche l’attuale impegno in Libia che viene rimodulato. Nel piano si fa riferimento «alle richieste della Libia». E ieri sera il ministro della Difesa conferma l’attenzione nei confronti di Tripoli nel solco di una strategia che punta sempre più sul Mediterraneo e sull’Africa come già indicato dalla stessa Pinotti nel “libro bianco”: «Stiamo intervenendo con una nave-officina insieme alle maestranze locali per rimettere in mare i mezzi navali libici, in modo che il controllo dei confini marittimi sia gestito», spiega il ministro della Difesa. Saranno però garantiti, come è scritto nel piano, anche corsi di aggiornamento per i team libici impegnati nello sminamento. Ma la novità è che l’Italia, dopo aver formato il personale della Guardia Costiera libica, invierà ora addestratori a terra che provvederanno a consulenza, assistenza, supporto e mentoring a favore delle forze di sicurezza per far in modo che siano in grado di gestire le attività di controllo e contrasto dell’immigrazione e dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza. La missione prevede anche attività per il ripristino dell’efficienza dei principali assetti terrestri, navali e aerei, comprese le relative infrastrutture, funzionali allo sviluppo della capacità libica di controllo del territorio. Ai 300 militari autorizzati per la missione Ippocrate se ne andranno ad aggiungere un altro centinaio. In sostanza le unità previste sono 400 con una consistenza media annuale pari a 375 unità. Ad oggi in Libia sono presenti 267 soldati italiani. Gli attuali 103 mezzi terrestri presenti diventeranno 130. I mezzi navali ed aerei rimarranno quelli di Mare Sicuro. Per il 2018 il governo ha approvato anche la missione in Niger, con area geografica di intervento allargata anche a Mauritania, Nigeria e Benin. L’intervento militare rientra nell’ambito dello sforzo congiunto europeo e statunitense per la stabilizzazione dell’area e il rafforzamento delle capacità di controllo del territorio da parte delle autorità nigerine e dei Paesi del Sahel: Niger, Mali, Mauritania, Ciad e Burkina Faso. Tra le finalità anche lo sviluppo di Forze armate nigerine, Gendarmeria Nazionale, Guardia Nazionale e Forze speciali della Repubblica del Niger per l’incremento di capacità volte al contrasto del fenomeno dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza. La missione si svilupperà progressivamente nel corso dell’anno. Le prime 120 unità saranno dislocate nel primo semestre e fino a un massimo di 470 unità saranno impiegate entro la fine dell’anno. La consistenza media annuale sarà di 256 unità. Un team di addestratori sarà impiegato anche presso il “Defense College in Mauritania”. Per questa nuova missione è previsto l’invio di 130 mezzi terrestri e saranno utilizzati anche due mezzi aerei. L’Italia prenderà inoltre parte ad una missione Nato di supporto in Tunisia per lo sviluppo di capacità interforze delle Forze armate tunisine. A richiedere il supporto per la costituzione di un comando interforze di livello brigata è stato proprio il Paese nordafricano. I nostri 60 militari svolgeranno attività di addestramento, consulenza e assistenza, supporteranno le unità delle forze di sicurezza tunisine, incluse la National Guard e le forze di polizia e le aiuteranno a sviluppare e rafforzare le capacità di pianificazione e condotta di operazioni interforze, in particolare nelle attività di controllo delle frontiere e di lotta al terrorismo. Oltre ai soldati è previsto anche l’invio di un mezzo aereo. Si aprono quindi nuovi fronti per l’Italia che punta alla stabilizzazione di alcuni territorio dell’Africa anche per fronteggiare il fenomeno dell’immigrazione illegale della quale il nostro Paese deve farsi ormai carico da anni. Ad un nuovo impegno in Africa corrisponderà un ridimensionamento di altri contingenti e avremo un graduale ritiro di forze dall’Iraq che sarà favorito anche dall’ultimazione dei lavori presso la ditta di Mosul e dall’Afghanistan dove il contingente sarà ulteriormente assottigliato. La nuova missione in Libia sarà inoltre frutto della riconfigurazione di Ippocrate, che prevede attività di supporto sanitario e umanitario, e di alcuni compiti previsti dall’intervento in supporto alla Guardia costiera libica fino ad ora inseriti nell’operazione Mare Sicuro. L’obiettivo è quello di sostenere la Libia nell’azione di pacificazione e stabilizzazione del Paese e nel rafforzamento delle attività di controllo e contrasto dell’immigrazione illegale, dei traffici illegali e delle minacce alla sicurezza. Continueremo a fornire assistenza sanitaria con l’ospedale da campo di Misurata e garantiremo la possibilità di trasferire in Italia i pazienti più gravi. (Ebe Pierini – Il Mattino)