Maltempo, allerta meteo da mezzanotte con mare prevalentemente mosso

La Protezione Civile della Regione Campania dirama l’allerta meteo (criticità giallo) a partire dalla mezzanotte, avvisando criticità meteorologiche con precipitazioni sparse, anche a carattere di locale rovescio o isolato temporale, puntualmente di moderata intensità. Il fenomeno dovrebbe terminare entro le 20 di mercoledì (domani). Cielo velato tendente a molto nuvoloso dal pomeriggio associato a locali precipitazioni, mentre i venti spireranno moderati meridionali tendenti ad attenuarsi. Il mare si presenterà prevalentemente mosso o localmente molto mosso ma con moto ondoso in attenuazione. Le temperature non subiranno variazioni significative. La visibilità sarà localmente ridotta sulle zone montuose. La Sala Operativa Regionale raccomanda di verificare il regolare funzionamento del reticolo idrografico e dei sistemi di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche, mentre in merito alle indicazioni delle condizioni del mare, gli enti con competenza in ambito marittimo e sindaci dei comuni costieri e delle isole dovranno prestare attenzione ai mezzi in navigazione e lungo le coste e le marine esposte al moto ondoso. Inoltre si è raccomandato alle autorità locali di predisporre misure previste dai rispettivi piani comunali di protezione civile, atte a prevenire e contrastare i fenomeni attesi.