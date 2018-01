Amalfi piange Fabio Borgese: il 32enne lascia la moglie e la figlioletta

🔊 Ascolta questo articolo

Amalfi e la Costiera sconvolta per la scomparsa del 32enne Fabio Borgese, dopo essere stato colto da un malore. Il giovane padre si era recato all’Ospedale di Castiglione, non riportando nulla di grave e rientrando a casa, ma stamattina Fabio è svenuto in casa, accusando dei forti dolori al petto. La moglie ha ricondotto Fabio presso il presidio di Ravello mentre l’uomo era ancora cosciente, ma i medici hanno fatto di tutto per rianimarlo, senza purtroppo riuscirci.

La notizia sconvolgente ha fatto il giro dell’intero territorio costiero, dove amici e colleghi attraverso i social stanno manifestando la propria vicinanza alla famiglia dell’uomo, che lascia la moglie con la figlioletta.

Fabio oltre ad essere ricordato come una persona dalle splendide doti umani era anche uno sportivo leale, come è stato ricordato dall’ASD L’Ancora Amalfi.

La redazione di Positanonews si stringe al cordoglio della Famiglia Borgese.