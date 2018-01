🔊 Ascolta questo articolo

ANTEPRIMA Ravello arriva finalmente la RAI, quando le interrogazioni servono…. Il problema del segnale RAI in Costiera amalfitana, dove sono in tanti a pagare il canone , ora inserito addirittura nella bolletta Enel per non far scappare nessuno, si sta risolvendo. L’amministrazione comunale di Ravello guidata da Salvatore Di Martino ha chiesto l’intervento anche dell’Onorevole Brunetta per risolvere il problema. E così si sta facendo finalmente. Anche il sindaco di Minori Andrea Reale era intervenuto e in altre zone della Costa d’ Amalfi si avevano problemi.